Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет

Вашему вниманию предлагается перевод авторского текста Кацпера Чукши, опубликованного на портале Gazeta.pl.

«Динамо» Киев проводит худший сезон за последнее десятилетие? Все указывает на то, что самый успешный клуб Украины завершит текущий чемпионат на худшей позиции, начиная с сезона-2013/14. В последние годы им сопутствовали большие успехи и регулярные выступления в еврокубках.

Первые успехи киевское «Динамо» имело еще перед войной (Второй мировой – прим. ред.) и во времена существования Союза Советских Социалистических Республик. В 1940-41 годах шесть матчей за киевскую команду провел поляк Михал Матыас, до этого игравший во Львове. Украинский гранд 13 раз выигрывал чемпионат СССР, последний раз в 1990 году. После распада Советского Союза была создана украинская Премьер-лига (на самом деле, турнир под таким названием существует с сезона-2008/09, а до этого назывался Высшей лигой - прим. ред.), и «Динамо» также стало там ведущей командой. Они впервые одержали победу в сезоне-1992/93, опередив «Днепр» и «Черноморец». Позже стало еще лучше.

После первого чемпионства киевское «Динамо» начало эру полноценного доминирования в Украине. Они побеждали в чемпионате девять раз подряд, а в сезоне-1998/99 сенсационно вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Сперва киевляне выиграли группу у «Ланса», «Арсенала» и «Панатинаикоса», в четвертьфинале обыграли «Реал» со счетом 3:1 по сумме двух матчей, а в полуфинале уступили мюнхенской «Баварии» 3:4, сыграв вничью 3:3 в первом матче.

Донецкий «Шахтер» прервал яркую победную серию своего конкурента в чемпионате только в сезоне 2001/02, а «Динамо» завершило тот розыгрыш на втором месте. Затем последовали еще два триумфа, победы в сезонах-2006/07 и 2008/09 и временный застой, связанный с годами славы «Шахтера». Чемпионат-2013/14 завершился для «Динамо» четвертым местом, то есть впервые в истории украинского футбола, с 1992 года, они оказались вне пьедестала.

Следующие два триумфа пришли только в сезонах-2014/15 и 2015/16, когда нападающим команды был Лукаш Теодорчик. За все время пребывания в Киеве поляк забил 16 мячей. Затем «Шахтер» снова вышел вперед. Былую славу румынский тренер Мирча Луческу вернул киевлянам только в 2021 году. Это был 16-й и пока последний чемпионский титул для киевского «Динамо». В следующем сезоне команда появилась в Лиге чемпионов, где заняла последнее место в группе E вслед за мюнхенской «Баварией», «Бенфикой» и «Барселоной».

Сезон украинской Премьер-лиги-2021/22 завершился досрочно. 6 апреля 2022 года (на самом деле, решение было принято Общим собранием УПЛ 26 апреля 2022 года, а 2 мая утверждено Исполкомом УАФ – прим. ред.) из-за вторжения россии в Украину игры были остановлены и было решено, что никто не получит чемпионский титул. «Динамо» в то время было на втором месте, поэтому они вышли в третий (очевидно, речь идет о раунде плей-офф – прим. ред.) квалификационный раунд Лиги чемпионов (на самом деле, во второй, где киевляне по сумме двух матчей обыграли «Фенербахче» со счетом 2:1, затем в третьем раунде прошли австрийский «Штурм» (1:0, 2:1), и только затем оказались в раунде плей-офф – прим. ред.). Там команда Луческу попрощалась с турниром после поражения от лиссабонской «Бенфики» со счетом 3:0 (по сумме двух матчей – 0:5 – прим. ред.). Так «Динамо» оказалось в Лиге Европы, где киевляне набрали лишь одно очко на групповом этапе после ничьей 3:3 с АЕК Ларнака в Кракове, потому что «Динамо» проводило там свои домашние матчи. Они финишировали последними в группе B, пропустив вперед «Фенербахче», «Ренн» и АЕК.

ФК Динамо

У команды Луческу в еврокубках было не так много шансов противостоять соперникам в основном из-за кадровой ситуации. Многие игроки ушли из-за войны. Среди них, например, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич и Витиньо. В свою очередь, «Борнмут» заплатил €22,5 миллиона за трансфер Ильи Забарного, а «Жирона» заплатила €5 миллионов за лидера атак Виктора Цыганкова (последние два трансфера состоялись уже зимой, после вылета «Динамо» из еврокубков – прим. ред.).

Уходы ключевых игроков повлияли на ситуацию в национальной лиге. В ней «Динамо» находится лишь на четвертой позиции. Оно проигрывает 12 очков «Шахтеру» (идет первым), семь – «Днепру-1» (вторым) и пять – «Заре» (третьей). Впереди еще восемь туров и позиция в таблице еще может измениться, но киевляне точно не выиграют чемпионат. Также похоже, что «Днепр-1» и «Заря» не дадут себя сдвинуть со второго и третьего места.

Если киевское «Динамо» действительно финиширует четвертым, это будет их худшее выступление с сезона-2013/14 и лишь второй случай, когда команда осталась без медалей в истории украинской Премьер-лиги. Не исключено, что 77-летнему Мирче Луческу придется попрощаться с клубом. Правда, контракт румына действует до июня 2024 года, но плохой результат может означать смену тренера.

Следующий сезон может оказаться намного более успешным, так как «Динамо» почти гарантировано место в отборочных матчах Лиги конференций. Не исключено, что в клуб вернутся многие игроки, игравшие важную роль в команде в последние годы. Однако все будет зависеть от военной обстановки в Украине.