АПЛ. Лидс и Лестер разошлись миром, Вулвз и Астон Вилла взяли по три очка

25 апреля состоялись три матча 33-го тура чемпионата Англии.

Лидс и Лестер разошлись миром, а Вулвз и Астон Вилла взяли по три очка.

АПЛ. 33-й тур, 25 апреля

Вулверхэмптон – Кристал Пелес – 2:0

Голы: Андерсен, 3 (автогол), Невеш, 90+4

Астон Вилла – Фулхэм – 1:0

Гол: Мингз, 21

Лидс – Лестер – 1:1

Голы: Синистерра, 20 – Варди, 20