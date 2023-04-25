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Англия
25 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 26 апреля 2023, 00:12
47
0

АПЛ. Лидс и Лестер разошлись миром, Вулвз и Астон Вилла взяли по три очка

25 апреля состоялись три матча 33-го тура чемпионата Англии

25 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 26 апреля 2023, 00:12
47
0
АПЛ. Лидс и Лестер разошлись миром, Вулвз и Астон Вилла взяли по три очка
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля состоялись три матча 33-го тура чемпионата Англии.

Лидс и Лестер разошлись миром, а Вулвз и Астон Вилла взяли по три очка.

АПЛ. 33-й тур, 25 апреля

Вулверхэмптон – Кристал Пелес – 2:0

Голы: Андерсен, 3 (автогол), Невеш, 90+4

Астон Вилла – Фулхэм – 1:0

Гол: Мингз, 21

Лидс – Лестер – 1:1

Голы: Синистерра, 20 – Варди, 20

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс Лестер Вулверхэмптон Астон Вилла Кристал Пэлас Фулхэм Тайрон Мингз Луис Синистерра Джейми Варди Рубен Невеш Йоаким Андерсен
Источник Sport.ua
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