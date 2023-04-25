25.04.2023 21:30 – FT 2 : 0
Англия25 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 26 апреля 2023, 00:12
47
0
АПЛ. Лидс и Лестер разошлись миром, Вулвз и Астон Вилла взяли по три очка
25 апреля состоялись три матча 33-го тура чемпионата Англии
25 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 26 апреля 2023, 00:12
47
0
25 апреля состоялись три матча 33-го тура чемпионата Англии.
Лидс и Лестер разошлись миром, а Вулвз и Астон Вилла взяли по три очка.
АПЛ. 33-й тур, 25 апреля
Вулверхэмптон – Кристал Пелес – 2:0
Голы: Андерсен, 3 (автогол), Невеш, 90+4
Астон Вилла – Фулхэм – 1:0
Гол: Мингз, 21
Лидс – Лестер – 1:1
Голы: Синистерра, 20 – Варди, 20
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