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  4. Легко и непринужденно. Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде
WTA
25 апреля 2023, 16:43 |
1576
4

Легко и непринужденно. Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде

Украинка преодолела сито отбора

25 апреля 2023, 16:43 |
1576
4
Легко и непринужденно. Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннистка Даяна Ястремская (№149 WTA) в финале квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде выяснила отношения с Юлией Грабер из Австрии (№92 WTA).

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут и сыграли два сета, в которых Ястремская добилась убедительных выигрышей – 6:1, 6:2.

WTA Мадрид. Квалификация. Финал

Юлия Грабер (Австрия, 2) – Даяна Ястремская (Украина) – 1:6, 2:6

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Даяна Ястремская – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известна соперница Ястремской по финалу квалификации турнира в Мадриде
Юлия Грабер Даяна Ястремская WTA Мадрид
Источник Sport.ua
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Ястремская вышла в финал квалификации турнира в Мадриде
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Александр Ад
вірно написано -домоглася.Хоча я помітив позитив у Даяси в виконанні дропів-не всі залитали-но ті що влучали були класними
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+3
Vlad Ltava
Одна зовсім поганенька , інша трошки краща . Помилок все одно багато.
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+2
Andrey_1992
не сумнівався в тому, що вона вийде в основу, але як воно буде далі - це питання
Ответить
0
Eugenii Skrypka
Вынесла тупо-мордую в одни ворота) прием опять на уровне 
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-1
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