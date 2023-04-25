Легко и непринужденно. Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде

Украинская теннистка Даяна Ястремская (№149 WTA) в финале квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде выяснила отношения с Юлией Грабер из Австрии (№92 WTA).

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут и сыграли два сета, в которых Ястремская добилась убедительных выигрышей – 6:1, 6:2.

WTA Мадрид. Квалификация. Финал

Юлия Грабер (Австрия, 2) – Даяна Ястремская (Украина) – 1:6, 2:6