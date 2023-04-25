WTA25 апреля 2023, 16:43 |
1576
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Легко и непринужденно. Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде
Украинка преодолела сито отбора
25 апреля 2023, 16:43 |
1576
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Украинская теннистка Даяна Ястремская (№149 WTA) в финале квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде выяснила отношения с Юлией Грабер из Австрии (№92 WTA).
Соперницы провели на корте 1 час 18 минут и сыграли два сета, в которых Ястремская добилась убедительных выигрышей – 6:1, 6:2.
WTA Мадрид. Квалификация. Финал
Юлия Грабер (Австрия, 2) – Даяна Ястремская (Украина) – 1:6, 2:6
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Комментарии 4
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вірно написано -домоглася.Хоча я помітив позитив у Даяси в виконанні дропів-не всі залитали-но ті що влучали були класними
Одна зовсім поганенька , інша трошки краща . Помилок все одно багато.
не сумнівався в тому, що вона вийде в основу, але як воно буде далі - це питання
Вынесла тупо-мордую в одни ворота) прием опять на уровне
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