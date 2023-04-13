Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Главные новости за 12 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 12 апреля.
1А. Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
«Галактикос» сделали шаг к полуфиналу Лиги чемпионов
1Б. Как и в чемпионате. Милан переиграл Наполи на Сан-Сиро
Команда Пиоли одержала вторую победу подряд в матчах с неаполитанцами и претендует на полуфинал ЛЧ
2. Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Команда Игоря Йовичевича выполнила более 25 ударов по воротам, но поражала их и за своей спиной
3. Свитолина одержала первую победу после возвращения
Элина обыграла Елену-Габриэлу Русе на турнире ITF в Швейцарии
4А. Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
После фиаско в матче Лиги чемпионов против «Ман Сити» произошли разборки
4Б. Скандал. Розбита губа: Сане та Мане влаштували бійку в роздягальні Баварії
Після фіаско у матчі Ліги чемпіонів проти «Ман Сіті» відбулися розбірки
5. Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Житомирский клуб решил распрощаться с Вадимом Черваком
6А. ОФИЦИАЛЬНО. Николай Зоц – главный тренер женской сборной Украины
Ассистировать наставнику будут Олег Меркушин, Игорь Ященко, Алексей Петренко и Сергей Зоц
6Б. Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
В состав женской команды вошли сразу 12 спортсменок, среди них нет сестер Семеренко
7. Реально ли это? Идут переговоры о боях Усик – Фьюри, Джошуа – Уайлдер
Якобы два боя могут пройти в Саудовской Аравии
8. Есть даты. УАФ изучает возможность проведения Кубка Украины
Возможно, турнир вернется в новом сезоне
9. Михаил ФИЛИМА: «Есть желание включить Свитолину в состав сборной»
Капитан женской сборной Украины по теннису – о предстоящем матче с чешками и будущем команды
10. Не идут дела. Какие команды являются главными неудачниками в футболе
Видно, в понедельник их мама родила…
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