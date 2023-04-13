Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 12 апреля.

1А. Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси

«Галактикос» сделали шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

1Б. Как и в чемпионате. Милан переиграл Наполи на Сан-Сиро

Команда Пиоли одержала вторую победу подряд в матчах с неаполитанцами и претендует на полуфинал ЛЧ

2. Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов

Команда Игоря Йовичевича выполнила более 25 ударов по воротам, но поражала их и за своей спиной

3. Свитолина одержала первую победу после возвращения

Элина обыграла Елену-Габриэлу Русе на турнире ITF в Швейцарии

4А. Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии

После фиаско в матче Лиги чемпионов против «Ман Сити» произошли разборки

4Б. Скандал. Розбита губа: Сане та Мане влаштували бійку в роздягальні Баварії

Після фіаско у матчі Ліги чемпіонів проти «Ман Сіті» відбулися розбірки

5. Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра

Житомирский клуб решил распрощаться с Вадимом Черваком

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Николай Зоц – главный тренер женской сборной Украины

Ассистировать наставнику будут Олег Меркушин, Игорь Ященко, Алексей Петренко и Сергей Зоц

6Б. Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24

В состав женской команды вошли сразу 12 спортсменок, среди них нет сестер Семеренко

7. Реально ли это? Идут переговоры о боях Усик – Фьюри, Джошуа – Уайлдер

Якобы два боя могут пройти в Саудовской Аравии

8. Есть даты. УАФ изучает возможность проведения Кубка Украины

Возможно, турнир вернется в новом сезоне

9. Михаил ФИЛИМА: «Есть желание включить Свитолину в состав сборной»

Капитан женской сборной Украины по теннису – о предстоящем матче с чешками и будущем команды

10. Не идут дела. Какие команды являются главными неудачниками в футболе

Видно, в понедельник их мама родила…