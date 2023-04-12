Не так давно «Милан» и «Наполи» встречались в чемпионате. Тогда победу с разгромным счетом 4:0 одержал миланский клуб, немного испортив настроение «Наполи» перед оформлением чемпионского титула в Серии А. Реванш команда Спалетти могла одержать уже в матче Лиги чемпионов.

Не сыграл Виктор Осимхен, у которого травма, а заменил его Эльмас, а не Джованни Симеоне, как было в игре 2 апреля.

Было очевидно, что неаполитанцы хотят доказать, что те 0:4 – досадная случайность. Уже на первой минуте после атаки правым флангом мог открывать счет Кварацхелия, Меньян был отыгран, но защитник подстраховал кипера, вынеся мяч с линии. Мариу Руй добивал – получилось выше ворот.

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Через несколько минут по очереди били ди Лоренцо и Кварацхелия издалека. У первого получилось лучше, Меньян едва сумел перевести на угловой, но счет все равно не изменился.

На поле была видна только одна команда. Моментальный прессинг давал свои плоды, а гости после скорых отборов не стеснялись сразу бить. В частности, еще одним опасным дальним ударом запомнился Зелински, а ди Лоренцо угрожал миланским воротам головой.

«Милан» сумел сбить темп, перевести дыхание и огрызнуться. Лучший игрок «красно-черных» Леау выдал мощный проход от своей штрафной к чужой, казалось, вот-вот забьет, но до гола не хватило нескольких сантиметров – мимо правой штанги.

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И все же атакующий порыв гостей сыграл с ними злую шутку. Центр поля провалился в атаке, «Милан» усилиями Диаса организовал контру, которая закончилась переводом сначала направо, а затем – налево под удар с близкого расстояния Бенассеру. Мерет пытался ногой отбить, но не сумел, 0:1.

К концу тайма ошеломленные неаполитанцы могли пропустить еще, тогда, вероятно, был бы разгром, но перекладина спасла их после удара головой Кьяера.

Перекладина была и у гостей – Эльмас головой бил после заброса Хвичи. Но это был один из немногих моментов во втором тайме. Команды явно, во-первых, устали играть быстрый футбол, во-вторых, настроились сводить друг с другом счета с помощью споров, фолов и толкотни.

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В результате этого «Наполи» остался в меньшинстве, поскольку Ангисса за несколько минут получил два предупреждения. Стало очевидным, что минимум ничью «Милан» удержит. Он воспользовался преимуществом в одного игрока и забрал мяч под контроль, проводя опасные атаки, но завершить их не получилось ни Леау, ни Круничу, ни Жиру. Спаллетти сделал много замен, но это не помогло. Одна могла бы сработать, если бы Оливера подсек мяч чуть-чуть точнее, но счет не изменился.

1:0 - перед ответным матчем 18 апреля можно было бы сказать, что «Наполи» дома вполне способен отыграть такой гандикап, однако те недавние 0:4 ставят такую возможность под сомнение. Правда, никто не удивится любому результату в игре через неделю.

Лига чемпионов 2022/2023. 1/4 финала. Первый матч.

«Милан» - «Наполи» - 1:0.

Бенассер, 40.

Беннасер, 60, Салемакерс, 90+3 - Зелински, 38, ди Лоренцо, 70, Ангисса, 70, Ким Мин Дже, 78, Ррахмани, 90+3.

Ангисса, 74 (две ЖК).

«Милан»: Меньян - Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали - Браим Диас (Ребич, 80), Беннасер (Салемакерс, 67), Рафаэл Леау - Жиру.

«Наполи»: Мерет - ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Дже, Марио Руй (Оливера, 83) - Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 83) - Лосано (Распадори, 69), Эльмас, Кварацхелия (Политано, 83).

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния).

Стадіион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

МИЛАН - НАПОЛИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА