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Милан
12.04.2023 22:00 - : -
Наполи
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Лига чемпионов
10 апреля 2023, 20:05 |
276
0

Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля 2023, 20:05 |
276
0
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля на «Сан-Сиро» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Наполи». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Милан

Клуб в 2023-м году оставляет довольно противоречивое впечатление. После паузы получилось собраться и разгромить как раз Наполи со счетом 4:0, причем на выезде. Но ведь не стоит забывать о предыдущих неудач – 0:3 в Суперкубке и вылет от Торино в Коппа Италиа, неудачи в Серии А... Чего стоят результаты в марте, когда в 3-х матчах набрали только 1 очко. Понятно, что россонери там сводят задачи к сохранению не титула, но места в топ-4. При этом как раз в Лиге чемпионов был точно прорыв, особенно на фоне предыдущих лет. Осенью 2021-го, вернувшись в турнир, итальянцы закончили 4-ми в своей группе. Сейчас же удалось выйти в плей-офф, а потом прошли в 1/4. Правда, для этого в квартете нужно было обойти Динамо Загреб и Ред Булл Зальцбург, а в марте-феврале, с Тоттенхэмом, все решил 1 мяч за 180+ минут.

Наполи

Команда, такое впечатление, уже со времени паузы на матчи сборных перешла в режим празднования. Даже проблемы ведущего бомбардира, Осимхена, не оправдывают полностью то, что на своей арене лидер Кальчо проиграл красно-черным, еще и сразу 0:4! Впрочем, ни это, ни разборки Де Лаурентиса с фанатами, не влияют всерьез на общую ситуацию на внутренней арене. Тем более что у Лечче в прошлом туре команда не без труда, но выиграла. Важнее то, получится ли сохранить былой кураж в Лиге чемпионов. Там партенопеи в прекрасном стиле выиграли группу, победив в 5 первых матчах. А в 1/8 финала толком не заметили Айнтрахт, победив его и во Франкфурте-на-Майне, и дома.

Статистика личных встреч

До упомянутых недавних 0:4 в Неаполе была победа 2:1 Хвичи и компании на Сан-Сиро в сентябре. Всего уже в 6 очных матчах кряду в этой паре строго побеждали гости.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Но Наполи должен учесть недавний урок, так что ставим на его победу при форе 0 с коэффициентом - 1,88.

12 апреля, среда

«Милан» – «Наполи»
Милан. «Сан-Сиро». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Прогноз Sport.ua – 0:2
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Источник Sport.ua
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