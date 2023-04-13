В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» обыграл «Наполи» (1:0).

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Стартовые составы на матч Милан – Наполи

Милан: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Браим Диас, Беннасер, Рафаэл Леау, Жиру.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Марио Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Эльмас, Кварацхелия.

⚽️ Счет для хозяев поля открыл Исмаэль Беннасер на 40-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.

На 75-й минуте Андре Замбо-Ангисса был удален у неаполитанцев за грубую игру.

Ответный матч будет сыгран 18 апреля в Неаполе

Лига чемпионов. 1/4 финала

Первый матч, 12 апреля

22:00 Милан – Наполи – 1:0

Гол: Беннасер, 40.

Милан – Наполи. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Исмаэль Беннасер, 40 мин.