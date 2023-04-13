Милан – Наполи – 1:0. Второй раз сухая победа за 10 дней. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» обыграл «Наполи» (1:0).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовые составы на матч Милан – Наполи
Милан: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Браим Диас, Беннасер, Рафаэл Леау, Жиру.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Марио Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Эльмас, Кварацхелия.
⚽️ Счет для хозяев поля открыл Исмаэль Беннасер на 40-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.
На 75-й минуте Андре Замбо-Ангисса был удален у неаполитанцев за грубую игру.
Ответный матч будет сыгран 18 апреля в Неаполе
Лига чемпионов. 1/4 финала
Первый матч, 12 апреля
22:00 Милан – Наполи – 1:0
Гол: Беннасер, 40.
Милан – Наполи. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Исмаэль Беннасер, 40 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов