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Лига Чемпионов
Милан
12.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Наполи
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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 13 апреля 2023, 00:49
1532
0

Милан – Наполи – 1:0. Второй раз сухая победа за 10 дней. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

13 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 13 апреля 2023, 00:49
1532
0
Милан – Наполи – 1:0. Второй раз сухая победа за 10 дней. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» обыграл «Наполи» (1:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч Милан – Наполи

Милан: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Браим Диас, Беннасер, Рафаэл Леау, Жиру.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Марио Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Эльмас, Кварацхелия.

⚽️ Счет для хозяев поля открыл Исмаэль Беннасер на 40-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.

На 75-й минуте Андре Замбо-Ангисса был удален у неаполитанцев за грубую игру.

Ответный матч будет сыгран 18 апреля в Неаполе

Лига чемпионов. 1/4 финала

Первый матч, 12 апреля

22:00 Милан – Наполи – 1:0

Гол: Беннасер, 40.

Милан – Наполи. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Исмаэль Беннасер, 40 мин.

События матча

74’
Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
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Милан Наполи Лига чемпионов Милан - Наполи видео голов и обзор Исмаэль Беннасер
Источник Sport.ua
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