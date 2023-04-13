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Милан
12.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Наполи
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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 01:54 |
97
0

Стефано ПИОЛИ: «Я сожалею только о том, что не забили второй гол»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу в первом матче четвертьфинала ЛЧ против «Наполи»

13 апреля 2023, 01:54 |
97
0
Стефано ПИОЛИ: «Я сожалею только о том, что не забили второй гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери».

После завершения матч главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своих подопечных:

«Я уже думаю о ответном матче. Это тяжелые матчи для обеих сторон, сбалансированные матчи. Ответная игра будет отличной. Мы провели хорошую игру, могли забить еще один гол. Этот результат дает нам шанс прогрессировать. Мы с нетерпением ждем ответный поединок. Я сожалею только о том, что не забили второй гол».

Полузащитник «Милана» Браим Диас:

«Очень важно было получить положительный результат. Болельщики были потрясающими. «Наполи» – действительно хорошая команда. Не пропустить ни одного гола – это здорово. Это невероятный результат, но впереди еще игра. Я хочу поблагодарить болельщиков. Я доволен своей формой, но еще больше доволен командой. Мы хотим большего и большего».

Защитник «Милана» Фикайо Томори:

«Мы очень довольны результатом. Мы прекрасно понимаем, что работа не закончена, мы должны быть готовы к следующему матчу. Выход на поле с такими болельщиками вызывает особые эмоции. Они придают нам уверенности и дают эмоции, которые позволяют нам выходить на поле энергично и выкладываться на полную».

Полузащитник «Милана» Симон Кьер:

«Нам пришлось потерпеть в начале игры, и «Наполи» мог забить уже через минуту. Мы забили с первого или второго момента и могли добавить больше. Но футбол такого уровня такой. В игре есть разные периоды, когда импульс переключается с одной команды на другую. Атмосфера сегодня вечером была фантастической. Мы играем ради таких ночей. Ожидаю еще одну сложную игру – очень сбалансированную, как сегодня. Мы обязательно приложим все усилия, чтобы пройти квалификацию».

Капитан «Милана» Давиде Калабрия:

«Еще рано радоваться, работа еще не закончена. У нас будет сложная игра в ответном матче. Они сильны. Мы хотим выиграть и следующий матч».

События матча

74’
Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
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Стефано Пиоли Браим Диас Фикайо Томори Симон Кьер Давиде Калабрия Милан Наполи Милан - Наполи пресс-конференция Лига чемпионов
Источник УЕФА
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