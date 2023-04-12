В среду, 12 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть итальянские «Милан» и «Наполи». Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Сан-Сиро», начало - в 22:00 по Киеву.

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В 1/8 финала «Милан» прошел английский «Тоттенхэм», а «Наполи» - немецкий «Айнтрахт». Интересно, что данный поединок между командами продолжит серию их встреч в апреле, которая состоится из трех матчей. В игре чемпионата «Милан» на выезде оказался сильнее, разгромив неаполитанцев 4:0. Теперь Кварацхелия и компания будут пытаться взять реванш в Лиге чемпионов, а если не получится, будет еще один шанс - ответный матч 1/4 финала состоится 18 апреля.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» - «Наполи» в украинской версии сайта.