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Милан
12.04.2023 22:00 - : -
Наполи
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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 01:42 | Обновлено 12 апреля 2023, 01:53
35
0

Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 01:42 | Обновлено 12 апреля 2023, 01:53
35
0
Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
12 апреля в 1:41 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В среду, 12 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть итальянские «Милан» и «Наполи». Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Сан-Сиро», начало - в 22:00 по Киеву.

  • Самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport .ua

В 1/8 финала «Милан» прошел английский «Тоттенхэм», а «Наполи» - немецкий «Айнтрахт». Интересно, что данный поединок между командами продолжит серию их встреч в апреле, которая состоится из трех матчей. В игре чемпионата «Милан» на выезде оказался сильнее, разгромив неаполитанцев 4:0. Теперь Кварацхелия и компания будут пытаться взять реванш в Лиге чемпионов, а если не получится, будет еще один шанс - ответный матч 1/4 финала состоится 18 апреля.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» - «Наполи» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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