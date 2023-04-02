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Чемпионат Италии
Наполи
02.04.2023 21:45 – FT 0 : 4
Милан
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Италия
02 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 03 апреля 2023, 00:12
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Пощечина лидеру. Милан на выезде унизил Наполи

На поле феерили Леау, Браим Диас и Салемакерс

02 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 03 апреля 2023, 00:12
1100
1
Пощечина лидеру. Милан на выезде унизил Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

На поле встречались «Наполи», который в этом году с 99-процентной вероятностью выиграет чемпионский титул, и «Милан», являющийся действующим обладателем титула.

При отсутствии на поле Осимхена ожидалось, что роль первой скрипки возьмет на себя Хвича Кварацхелия, но грузинский вингер словно растворился и, за исключением техники работы с мячом и нескольких неплохих передач, ничем не запомнился. Феерили на поле другие – например, уже в первом тайме Браим Диас оформил гол плюс голевой пас на Леау.

Сам Леау во втором тайме забил еще раз – красиво расшатал защитника и с острого угла поразил дальнюю девятку (первый гол он забил элегантным черпачком). Диаса же заменил Салемакарс и тоже стал заметной фигурой на поле, а квинтэссенцией стал его сольный проход прямо по центру сквозь защитников «Наполи» и расстрел вратаря в упор.

Getty Images/Global Images Ukraine

0:4 – никто такого не ожидал. Однако «Наполи» мог себе позволить даже такой результат – чемпионская гонка практически выиграна, а совсем скоро будут четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов против того же «Милана». Возможно, сегодня неаполитанцы просто берегли силы и вводили соперников в заблуждение накануне более важных дуэлей? Совсем скоро узнаем ответ на этот вопрос, поскольку первый четвертьфинальный матч состоится 12 апреля.

Италийская Серия А. 28 тур.

«Наполи» - «Милан» - 0:4.

Леау, 17, 59 Діас, 25, Салемакерс, 66.

Жиру, 35, Крунич, 63.

«Наполи»: Мерет - Руй, Ким (Жезус, 81), Ррахмани, ди Лоренцо - Зелински (Ндомбеле, 68), Лоботка (Эльмас, 68), Ангисса - Кварацхелия, Симеоне (Распадори, 77), Политано (Лосано, 68).

«Милан»: Меньян - Т. Эрнандес, Томори, Кьєр, Калабрия - Тоналі, Беннасер (Бакайоко, 83) - Леау (Ребич, 74), Крунич (де Кетеларе, 83), Диас (Салемакерс, 57) - Жиру (Ориги, 74).

Арбитр: Антонио Рапуано.

Стадион им. Диего Марадоны (Неаполь, Италия).

НАПОЛИ - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Crimea
Наполі вже фактично виграв Скудетто і береже сили на ЛЧ...от і вся історія з приниженням
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