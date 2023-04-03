Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Милан – 0:4. Фиаско в Неаполе. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Наполи
02.04.2023 21:45 – FT 0 : 4
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:01
60
0

Наполи – Милан – 0:4. Фиаско в Неаполе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура чемпионата Италии

03 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:01
60
0
Наполи – Милан – 0:4. Фиаско в Неаполе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля с неожиданным результатом завершился матч 28-го тура Серии A.

Лидер турнира «Наполи» дома уступил «Милану» (0:4).

Серия A. 28-й тур, 2 апреля

Наполи – Милан – 0:4

Голы: Рафаэл Леау, 17, 59, Браим Диас, 25, Салемакерс, 67.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафаэл Леау, 17 мин.

ГОЛ! 0:2. Браим Диас, 25 мин.

ГОЛ! 0:3. Рафаэл Леау, 59 мин.

ГОЛ! 0:4. Салемакерс, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
По теме:
Ньюкасл – МЮ – 2:0. Сороки удивили Дьяволов. Видео голов и обзор матча
Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа
Второе поражение подряд. ПСЖ дома уступил Лиону, чемпионство под вопросом
Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Наполи - Милан видео голов и обзор Рафаэл Леау Браим Диас Алексис Салемакерс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»
Футбол | 02 апреля 2023, 19:33 12
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»

Команда Йовичевича потеряла два очка

Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Футбол | 02 апреля 2023, 17:16 7
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание

Битва за чемпионство в самом разгаре

Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Бокс | 02.04.2023, 08:23
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Сороки летят в Лигу чемпионов. Ньюкасл выиграл у МЮ и вышел на 3-е место
Футбол | 02.04.2023, 20:35
Сороки летят в Лигу чемпионов. Ньюкасл выиграл у МЮ и вышел на 3-е место
Сороки летят в Лигу чемпионов. Ньюкасл выиграл у МЮ и вышел на 3-е место
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Бокс | 02.04.2023, 01:25
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
01.04.2023, 10:20 1
Бокс
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45
Футбол
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 2
Бокс
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 46
Футбол
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
02.04.2023, 04:12 4
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
01.04.2023, 03:27 20
Зимние виды
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
02.04.2023, 01:55
Бокс
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
02.04.2023, 16:58 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности