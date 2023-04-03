Италия03 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:01
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Наполи – Милан – 0:4. Фиаско в Неаполе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура чемпионата Италии
03 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:01
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2 апреля с неожиданным результатом завершился матч 28-го тура Серии A.
Лидер турнира «Наполи» дома уступил «Милану» (0:4).
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Серия A. 28-й тур, 2 апреля
Наполи – Милан – 0:4
Голы: Рафаэл Леау, 17, 59, Браим Диас, 25, Салемакерс, 67.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Рафаэл Леау, 17 мин.
ГОЛ! 0:2. Браим Диас, 25 мин.
ГОЛ! 0:3. Рафаэл Леау, 59 мин.
ГОЛ! 0:4. Салемакерс, 67 мин.
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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