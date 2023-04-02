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02.04.2023 21:45 - : -
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Италия
02 апреля 2023, 00:56 | Обновлено 02 апреля 2023, 00:58
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Наполи – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28 тура итальянской Серии А

02 апреля 2023, 00:56 | Обновлено 02 апреля 2023, 00:58
50
0
Наполи – Милан. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
02 апреля в 0:54 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 28 тура итальянской Серии A, в котором будут играть «Наполи» и «Милан». Игра пройдет в Неаполе (Италия) на поле стадиона имени Диего Армандо Марадоны, начало – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Неаполитанцы мчатся к чемпионству, только чудо может им помешать - за 11 туров до конца они опережают своего ближайшего преследователя, римский «Лацио», на 19 очков. «Милан», действующий чемпион, в этом сезоне борется только за топ-4, но и до второго места расстояние только четыре очка.

Неприятной новостью для хозяев стало повреждение Виктора Осимхена, который пропустит и этот матч, и, пожалуй, оба четвертьфинала Лиги чемпионов, которые, по иронии судьбы, тоже будут против «Милана». Поэтому ношу лидера придется нести одному Кварацхелии. Справится ли Кварадона – увидим в воскресенье вечером.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Наполи» - «Милан» в украинской версии сайта.

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Наполи Милан Наполи - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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