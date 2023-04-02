В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 28 тура итальянской Серии A, в котором будут играть «Наполи» и «Милан». Игра пройдет в Неаполе (Италия) на поле стадиона имени Диего Армандо Марадоны, начало – в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Неаполитанцы мчатся к чемпионству, только чудо может им помешать - за 11 туров до конца они опережают своего ближайшего преследователя, римский «Лацио», на 19 очков. «Милан», действующий чемпион, в этом сезоне борется только за топ-4, но и до второго места расстояние только четыре очка.

Неприятной новостью для хозяев стало повреждение Виктора Осимхена, который пропустит и этот матч, и, пожалуй, оба четвертьфинала Лиги чемпионов, которые, по иронии судьбы, тоже будут против «Милана». Поэтому ношу лидера придется нести одному Кварацхелии. Справится ли Кварадона – увидим в воскресенье вечером.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Наполи» - «Милан» в украинской версии сайта.