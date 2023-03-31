Лидер Наполи может пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов

Лидер «Наполи» Виктор Осимхен вернулся в расположение клуба из сборной Нигерии с травмой. У 24-летнего форварда повреждение приводящей мышцы левой ноги.

По прогнозам врачей, восстановление займет 2-3 недели. Это значит, что Осимхен может пропустить оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов против «Милана». Участие в первом поединке (12 апреля) практически исключено.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 25 голов и 5 ассистов в 29 матчах за «Наполи» во всех турнирах.