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Италия
31 марта 2023, 19:47 |
473
0

Лидер Наполи может пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов

У Виктора Осимхена травма

31 марта 2023, 19:47 |
473
0
Лидер Наполи может пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лидер «Наполи» Виктор Осимхен вернулся в расположение клуба из сборной Нигерии с травмой. У 24-летнего форварда повреждение приводящей мышцы левой ноги.

По прогнозам врачей, восстановление займет 2-3 недели. Это значит, что Осимхен может пропустить оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов против «Милана». Участие в первом поединке (12 апреля) практически исключено.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 25 голов и 5 ассистов в 29 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Виктор Осимхен Наполи травма Лига чемпионов Милан
Источник Sky Sport Italia
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