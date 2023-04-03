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Чемпионат Италии
Наполи
02.04.2023 21:45 – FT 0 : 4
Милан
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Италия
03 апреля 2023, 03:19 |
71
0

Стефано ПИОЛИ: «Милан воспользовался проблемами Наполи лучше»

Наставник «Милана» – о победе команды над «Наполи»

03 апреля 2023, 03:19 |
71
0
Стефано ПИОЛИ: «Милан воспользовался проблемами Наполи лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил победу подопечных над «Наполи» (4:0) в выездном поединке 28-го тура чемпионата Италии. Тренер призвал команду сохранять уровень действий, показанный в Неаполе.

«Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате еще 9 игр, которые нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас.

Сегодняшний результат не повлияет на матчи в Лиге чемпионов, там совершенно другой турнир с другой атмосферой. Мы внимательно изучим эту игру и будем думать о следующей. Было важно победить и стать лидерами в борьбе за место в ЛЧ.

Сегодняшняя игра вселяет уверенность, но в ЛЧ будет двухматчевое противостояние. «Наполи» доставил нам проблем, но мы воспользовались его проблемами еще лучше. Будет тяжело, но надо будет играть с таким же отношением к делу. Многое еще можно улучшить. Только топ-клубам удается хорошо выступать и в чемпионате, и в ЛЧ. Возможно, именно из-за Лиги чемпионов мы не так ярко выступаем в Серии А», – признался Пиоли.

«Милан» в таблице чемпионата Италии занимает 3-е место, имея 51 очко. «Наполи» идет первым с 71 пунктом.

12 апреля «Милан» и «Наполи» проведут в Милане первую очную игру 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча команд состоится 18-го числа.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Милан - Наполи Наполи Стефано Пиоли
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