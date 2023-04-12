ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвал контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Житомирский клуб решил распрощаться с Вадимом Черваком
Житомирское «Полесье» официально разорвало контракт с защитником Вадимом Черваком, который толкнул девушку-арбитра в спину в матче с запорожским «Металлургом» (1:2).
«После досадного инцидента в воскресном матче против МФК «Металлург», к которому был причастен игрок «Полесья» Вадим Червак, руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества с футболистом.
Официальная позиция футбольного клуба «Полесье» – клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригаду арбитров», - сказал Червак.
Напомним, после завершения матча Вадим Червак публично извинился перед Софией Причиной в своем Instagram.
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