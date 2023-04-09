Усик не помог. Лидер Первой лиги Полесье уступил Металлургу З
Напряженный матч завершился победой запорожской команды
Состоялся первый тур в чемпионской группе Первой лиги. Лидер чемпионата «Полесье» на своем поле довольно неожиданно проиграл «Металлургу» Запорожье 1:2.
«Полесье» остается с 16 очками, что позволило выйти на 1-е место «Оболони», у которой на 1 пункт больше. «Металлург» теперь имеет 10 очков.
Отметим, что перед стартом матча мяч с центра поля разыграл украинский супертяж Александр Усик.
Первая лига. Чемпионская группа, 1-й тур
Полесье - Металлург Запорожье 1:2
Гол: Будковский, 11 - Сидоров, 33, 78 (с пен)
Первая лига. Группа выживания. 1-й тур
Полтава - Буковина 1:2
Голы: Стрельцов, 56 - Сергийчук, 11, Скрипник, 69
Скорук - Диназ 3:0
Голы: Шмигельский, 3, Мигунов, 29, Перебора, 57
Горняк-Спорт - Прикарпатье 1:1
Голы: Базаров, 47 - Матушевский, 78
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