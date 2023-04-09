Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усик не помог. Лидер Первой лиги Полесье уступил Металлургу З
Украина. Первая лига
09 апреля 2023, 17:59 | Обновлено 09 апреля 2023, 18:05
272
0

Усик не помог. Лидер Первой лиги Полесье уступил Металлургу З

Напряженный матч завершился победой запорожской команды

09 апреля 2023, 17:59 | Обновлено 09 апреля 2023, 18:05
272
0
Усик не помог. Лидер Первой лиги Полесье уступил Металлургу З
ФК Полесье

Состоялся первый тур в чемпионской группе Первой лиги. Лидер чемпионата «Полесье» на своем поле довольно неожиданно проиграл «Металлургу» Запорожье 1:2.

«Полесье» остается с 16 очками, что позволило выйти на 1-е место «Оболони», у которой на 1 пункт больше. «Металлург» теперь имеет 10 очков.

Отметим, что перед стартом матча мяч с центра поля разыграл украинский супертяж Александр Усик.

Первая лига. Чемпионская группа, 1-й тур

Полесье - Металлург Запорожье 1:2
Гол: Будковский, 11 - Сидоров, 33, 78 (с пен)

Первая лига. Группа выживания. 1-й тур

Полтава - Буковина 1:2
Голы: Стрельцов, 56 - Сергийчук, 11, Скрипник, 69

Скорук - Диназ 3:0
Голы: Шмигельский, 3, Мигунов, 29, Перебора, 57

Горняк-Спорт - Прикарпатье 1:1
Голы: Базаров, 47 - Матушевский, 78

По теме:
Полесье – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава – Буковина, Скорук – Диназ, Горняк – Прикарпатье. Смотреть онлайн
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Полесье Житомир Металлург Запорожье Александр Усик Первая лига Украины Полтава Скорук Томаковка Диназ Вышгород Буковина Черновцы Горняк-Спорт Прикарпатье Ивано-Франковск
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Футбол | 09 апреля 2023, 12:44 4
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси

Украинец собирается всерьез изменить образ жизни в столице Англии

ВИДЕО. Гвардиола сравнил Холанда с Роналду и Месси
Футбол | 09 апреля 2023, 16:39 0
ВИДЕО. Гвардиола сравнил Холанда с Роналду и Месси
ВИДЕО. Гвардиола сравнил Холанда с Роналду и Месси

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Футбол | 09.04.2023, 00:59
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде
Футбол | 09.04.2023, 14:57
Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде
Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Футбол | 08.04.2023, 20:33
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
07.04.2023, 19:45 1
Футбол
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
09.04.2023, 15:01 11
Футбол
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
08.04.2023, 18:58 3
Баскетбол
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
07.04.2023, 20:15 19
Футбол
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
09.04.2023, 07:59
MMA
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
09.04.2023, 13:50 1
Бокс
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
07.04.2023, 21:35 30
Олимпийские игры
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
08.04.2023, 20:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности