Усик не помог. Лидер Первой лиги Полесье уступил Металлургу З

Состоялся первый тур в чемпионской группе Первой лиги. Лидер чемпионата «Полесье» на своем поле довольно неожиданно проиграл «Металлургу» Запорожье 1:2.

«Полесье» остается с 16 очками, что позволило выйти на 1-е место «Оболони», у которой на 1 пункт больше. «Металлург» теперь имеет 10 очков.

Отметим, что перед стартом матча мяч с центра поля разыграл украинский супертяж Александр Усик.

Первая лига. Чемпионская группа, 1-й тур

Полесье - Металлург Запорожье 1:2

Гол: Будковский, 11 - Сидоров, 33, 78 (с пен)

Первая лига. Группа выживания. 1-й тур

Полтава - Буковина 1:2

Голы: Стрельцов, 56 - Сергийчук, 11, Скрипник, 69

Скорук - Диназ 3:0

Голы: Шмигельский, 3, Мигунов, 29, Перебора, 57

Горняк-Спорт - Прикарпатье 1:1

Голы: Базаров, 47 - Матушевский, 78