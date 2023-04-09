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Полтава
09.04.2023 13:00 - : -
Буковина
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Украина. Первая лига
09 апреля 2023, 08:51 | Обновлено 09 апреля 2023, 08:55
10
0

Полтава – Буковина, Скорук – Диназ, Горняк – Прикарпатье. Смотреть онлайн

Смотрите видеотрансляции матчей Первой лиги за 9 апреля

09 апреля 2023, 08:51 | Обновлено 09 апреля 2023, 08:55
10
0
Полтава – Буковина, Скорук – Диназ, Горняк – Прикарпатье. Смотреть онлайн
ФК Скорук

9 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига, 9 апреля

Группа выживания

  • 13:00. Полтава – Буковина Черновцы
  • 13:30. Скорук Томаковка – Диназ Вышгород
  • 14:00. Горняк-Спорт – Прикарпатье

Видеотрансляция матчей

13:00. Полтава – Буковина Черновцы

13:30. Скорук Томаковка – Диназ Вышгород

14:00. Горняк-Спорт – Прикарпатье

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Источник Sport.ua
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