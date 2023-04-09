Украина. Первая лига09 апреля 2023, 08:51 | Обновлено 09 апреля 2023, 08:55
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Полтава – Буковина, Скорук – Диназ, Горняк – Прикарпатье. Смотреть онлайн
Смотрите видеотрансляции матчей Первой лиги за 9 апреля
09 апреля 2023, 08:51 | Обновлено 09 апреля 2023, 08:55
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9 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига, 9 апреля
Группа выживания
- 13:00. Полтава – Буковина Черновцы
- 13:30. Скорук Томаковка – Диназ Вышгород
- 14:00. Горняк-Спорт – Прикарпатье
Видеотрансляция матчей
13:00. Полтава – Буковина Черновцы
13:30. Скорук Томаковка – Диназ Вышгород
14:00. Горняк-Спорт – Прикарпатье
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