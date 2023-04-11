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  4. Источник: Полесье распрощается с игроком, который толкнул девушку-арбитра
Украина. Первая лига
11 апреля 2023, 19:55 |
1285
2

Источник: Полесье распрощается с игроком, который толкнул девушку-арбитра

Геннадий Буткевич решил расторгнуть контракт с Вадимом Черваком

11 апреля 2023, 19:55 |
1285
2
Источник: Полесье распрощается с игроком, который толкнул девушку-арбитра
Instagram. Вадим Червак

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч первого тура в чемпионской группе Первой лиги между клубами «Полесье» и «Металлург» Запорожье. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 90-й минуте главный арбитр София Причина не назначила пенальти в ворота «Металлурга» после падения Артема Козака в штрафной площади.

Игроки «Полесья» окружили судью и начали высказывать свои претензии, а защитник Вадим Червак подбежал и толкнул девушку-арбитра в спину, за что был удален с поля. После завершения матча Вадим публично извинился перед Софией в своем Instagram.

Как сообщает «ТаТоТаке», президент житомирского клуба Геннадий Буткевич принял решение расторгнуть контракт с Черваком после того, как обсудит ситуацию с главным тренером команды Юрием Калитвинцевым.

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Источник ТаТоТаке
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Maks23
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