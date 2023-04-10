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  4. Игрок Полесья, толкнувший женщину-арбитра, принес извинения в соцсетях
Украина. Первая лига
10 апреля 2023, 20:55 | Обновлено 10 апреля 2023, 21:06
666
3

Игрок Полесья, толкнувший женщину-арбитра, принес извинения в соцсетях

9 апреля состоялся поединок Первой лиги между «Полесьем» и «Металлургом»

10 апреля 2023, 20:55 | Обновлено 10 апреля 2023, 21:06
666
3
Игрок Полесья, толкнувший женщину-арбитра, принес извинения в соцсетях
Instagram

Защитник житомирского «Полесья» Вадим Червак принес извинения за то, что толкнул женщину-арбитра во время матча против запорожского «Металлурга».

9 апреля состоялся поединок 1-го тура чемпионской группы Первой лиги между «Полесьем» и «Металлургом» (1:2).

На 90-й минуте главный арбитр София Причина не назначила пенальти в ворота «Металлурга» после падения Артема Козака в штрафной площади.

Игроки «Полесья» окружили судью и начали высказывать свои претензии, а защитник Вадим Червак подбежал и толкнул женщину-арбитра в спину, за что был удален с поля.

После игры Вадим Червак в соцсетях принес извинения:

«Уважаемые болельщики и зрители, ставшие свидетелями бессмысленной ситуации во время матча. Я хочу принести искренние извинения за свой поступок, за свои действия, совершенные во время второго тайма. Речь именно о стычке, которая произошла с арбитром в конце матча.

В первую очередь хочу выразить свои искренние извинения арбитру Софии Причине, которой я создал неудобства в этой ситуации. А также перед каждым из вас, кто стал свидетелем этой потасовки. Я знаю и отдаю себе отчет в том, что мое поведение и поступок неправильный, я не имел права этого делать и поддаваться своим эмоциям. Мой поступок был вызван эмоциями и обстоятельствами, спровоцировавшими такое поведение. Но это, конечно, не оправдывает мой поступок и не ослабляет вину, которую я испытываю.

Я очень сожалею о случившемся и готов сделать все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию. Я надеюсь на ваше понимание и еще раз прошу прощения у каждого из вас!»

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Источник Instagram
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Комментарии 3
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Burevestnik
якби він штовхнув так якогось боксера чи каратиста,
чи зміг би він через годину-дві   вибачитись? 
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+1
Taste The World
А вона вибачилась?
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-2
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