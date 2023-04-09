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  4. ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
Чемпионат Украины
Полесье
09.04.2023 16:00 – FT 1 : 2
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
09 апреля 2023, 20:10 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:10
3724
11

ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля

Вадим Червак не смог сдержать эмоций

09 апреля 2023, 20:10 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:10
3724
11
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
ФК Полесье. Вадим Червак

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч первого тура в чемпионской группе Первой лиги между клубами «Полесье» и «Металлург» Запорожье. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live у Telegram Sport.ua

На 90-й минуте главный арбитр встречи София Причина не назначила пенальти в ворота «Металлурга» в спорном моменте после падения Артема Козака в штрафной площади.

После этого эпизода игроки «Полесья» окружили Причину и начали высказывать свои претензии, а защитник Вадим Червак подбежал и толкнул девушку в спину. Интересно, до этого инцидента Вадим уже получил желтую карточку, но рефери без раздумья показала сразу красную.

ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Сидоров (Металлург Зп).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (Металлург Зп).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
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Вадим Червак драка с судьей удаление с поля видео чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Полесье Житомир Металлург Запорожье Артем Козак судейство София Причина
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Sviatoslav Kudelych
Справжній мужик!!! Таким місце на нулі, а не в комфорті на полі! 
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+6
Sunrise
Пенальти не было. Дисквалифицировать на несколько матчей Червака. 
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+5
Андрей Гинов
Как вообще может игрок так толкать судью, будь то женщина или мужчина. Я даже больше скажу, мужика он бы зассал так толкнуть...
Так что полюбому 3-5 матчей дисквалификации дадут.
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+5
Andrey_1992
часто у нас почали жінки судити, як в Європі прям
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
ash
Зелене мудило, має вибачитися за свої дії.
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+1
maverik
ну пенальти дуже спірний...
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+1
Gargantua
а пенальти то был. наступил на стопу защитник
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-8
Показать Скрыть 3 ответа
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