ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
Вадим Червак не смог сдержать эмоций
В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч первого тура в чемпионской группе Первой лиги между клубами «Полесье» и «Металлург» Запорожье. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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На 90-й минуте главный арбитр встречи София Причина не назначила пенальти в ворота «Металлурга» в спорном моменте после падения Артема Козака в штрафной площади.
После этого эпизода игроки «Полесья» окружили Причину и начали высказывать свои претензии, а защитник Вадим Червак подбежал и толкнул девушку в спину. Интересно, до этого инцидента Вадим уже получил желтую карточку, но рефери без раздумья показала сразу красную.
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
События матча
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