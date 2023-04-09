Калитвинцев о первом поражении Полесья: «Лидер так играть не имеет права»
Команда Первой лиги проиграла на своем поле
В матче 1-го тура чемпионской группы Первой лиги «Полесье», которое считается фаворитом на выход в УПЛ, проиграло «Металлургу» Запорожье 1:2.
Наставник Юрий Калитвинцев оценил первое поражение в сезоне.
«Первый тайм – очень медленно, играли в белых перчатках. Так команда-лидер играть не имеет права. Во втором тайме добавили агрессии, последние 15 минут были такими, как я хочу видеть. Команда-лидер, команда с большими целями».
«И такая команда должна играть агрессивно. Сделаем выводы, проблем нет, матч информативный. Ничего страшного не случилось», – сказал Калитвинцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай отличился за «Хиберниан» в игре с «Данди Юнайтед», но его команда уступила в конце матча
Украинец провел весь второй тайм против «красных дьяволов»