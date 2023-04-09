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  4. Калитвинцев о первом поражении Полесья: «Лидер так играть не имеет права»
Чемпионат Украины
Полесье
09.04.2023 16:00 – FT 1 : 2
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
09 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:08
829
0

Калитвинцев о первом поражении Полесья: «Лидер так играть не имеет права»

Команда Первой лиги проиграла на своем поле

09 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:08
829
0
Калитвинцев о первом поражении Полесья: «Лидер так играть не имеет права»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

В матче 1-го тура чемпионской группы Первой лиги «Полесье», которое считается фаворитом на выход в УПЛ, проиграло «Металлургу» Запорожье 1:2.

Наставник Юрий Калитвинцев оценил первое поражение в сезоне.

«Первый тайм – очень медленно, играли в белых перчатках. Так команда-лидер играть не имеет права. Во втором тайме добавили агрессии, последние 15 минут были такими, как я хочу видеть. Команда-лидер, команда с большими целями».

«И такая команда должна играть агрессивно. Сделаем выводы, проблем нет, матч информативный. Ничего страшного не случилось», – сказал Калитвинцев.

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Первая лига Украины Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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