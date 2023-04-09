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09.04.2023 16:00 - : -
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
09 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:00
97
0

Полесье – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги

09 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:00
97
0
Полесье – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 1-го тура группы повышения Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет запорожский «Металлург». Начало в 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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