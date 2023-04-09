09.04.2023 16:00 - : -
Украина. Первая лига09 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:00
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Полесье – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги
09 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:00
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В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 1-го тура группы повышения Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет запорожский «Металлург». Начало в 16:00 по Киеву.
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