Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Металлург – 1:2. Фаворит безвольно проиграл. Видео голов и обзор
Украина. Первая лига
10 апреля 2023, 01:36 | Обновлено 10 апреля 2023, 01:39
14
0

Полесье – Металлург – 1:2. Фаворит безвольно проиграл. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура группы повышения Первой лиги

10 апреля 2023, 01:36 | Обновлено 10 апреля 2023, 01:39
14
0
Полесье – Металлург – 1:2. Фаворит безвольно проиграл. Видео голов и обзор
ФК Полесье Житомир

В воскресенье, 9 апреля, в матче 1-го игрового дня группы повышения Первой лиги чемпионата Украины житомирское «Полесье» на своем поле потерпело поражение от запорожского «Металлурга» – 1:2.

В составе «Полесья» автором гола стал Будковский, который отличился на 11-й минуте. В рядах запорожской команды дубль оформил Сидоров.

По теме:
Гуцуляк и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ
Калитвинцев о первом поражении Полесья: «Лидер так играть не имеет права»
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Полесье Житомир Металлург Запорожье Филипп Будковский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
Футбол | 09 апреля 2023, 20:32 83
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле

Коллектив Юргена Клоппа был близок к победе над лидером чемпионата в конце игры

Аль-Айн Реброва с голом Ярмоленко разгромил соперника в ОАЭ
Футбол | 09 апреля 2023, 23:05 0
Аль-Айн Реброва с голом Ярмоленко разгромил соперника в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с голом Ярмоленко разгромил соперника в ОАЭ

Команда украинского специалиста обыграла ФК «Хор-Факкан» со счетом 3:0 в гостях

ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии
Футбол | 09.04.2023, 18:48
ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии
ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Футбол | 09.04.2023, 12:44
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Футбол | 09.04.2023, 15:01
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
09.04.2023, 15:11 3
Бокс
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
09.04.2023, 08:30
MMA
Шакур ворвался в легкий вес. Разбил японца и будет претендовать на пояс
Шакур ворвался в легкий вес. Разбил японца и будет претендовать на пояс
09.04.2023, 12:19 2
Бокс
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
09.04.2023, 12:15 6
Футбол
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
08.04.2023, 15:41 6
Футбол
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
09.04.2023, 13:50 1
Бокс
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
08.04.2023, 07:10 2
Футбол
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
08.04.2023, 18:58 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности