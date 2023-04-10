Полесье – Металлург – 1:2. Фаворит безвольно проиграл. Видео голов и обзор

В воскресенье, 9 апреля, в матче 1-го игрового дня группы повышения Первой лиги чемпионата Украины житомирское «Полесье» на своем поле потерпело поражение от запорожского «Металлурга» – 1:2.

В составе «Полесья» автором гола стал Будковский, который отличился на 11-й минуте. В рядах запорожской команды дубль оформил Сидоров.