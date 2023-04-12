Не идут дела. Какие команды являются главными неудачниками в футболе

Ни для кого не секрет, что в профессиональном спорте очень часто итоговый результат зависит от ряда мелочей и факторов, которые отнюдь не всегда удается предусмотреть. Одним из таковых является удача (фарт, везение)… Принято считать, что она сопутствует сильнейшим, но нередки ситуации, при которых одна и та же команда, находясь в хорошей форме, упускает победу за победой, а вслед за этим остается и без, казалось бы, вполне заслуженной награды.

Сегодня речь пойдет о футбольных командах, которые уже едва ли не традиционно принято считать главными неудачниками игры № 1…

Тоттенхэм

Пожалуй, подавляющее большинство читателей этого материала прекрасно помнят фразу, прозвучавшую в фильме «Залечь на дно в Брюгге». В какой-то момент герой телекартины произносит: «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». А спустя пару секунд добавляет: «Как Тоттенхэм».

Лондонский клуб, основанный в сентябре 1882 года, действительно считается едва ли не основным неудачником английского футбола. За 140-летнюю историю «шпоры» лишь дважды побеждали в чемпионате Англии, причем в последний раз это им удавалось в уже очень далеком 1961 году.

Хуже всего для болельщиков Тоттенхэма то, что эта команда в определенные исторические отрезки действительно выглядела очень и очень хорошо. Чтобы не погружаться в прошлое слишком глубоко, достаточно вспомнить период, когда «шпорами» руководил Маурисио Почеттино. Под руководством аргентинского тренера Тоттенхэм в сезоне-2016/17 финишировал вторым в АПЛ, пропустив вперед Челси, а в сезоне-2018/19 сенсационно добрался до финала Лиги чемпионов, где опять же проиграл – Ливерпулю со счетом 0:2.

При этом, мнение, что именно Почеттино являлся лузером, и в решающие моменты приносил неудачи Тоттенхэму является абсолютным вздором. «Шпоры» не выигрывали абсолютно ничего с 2008 года, когда завоевали Кубок английской лиги, а до этого сидели без трофеев с 1999-го…

Недавно лондонцы вновь прибегли к смене главного тренера. Свой пост потерял итальянец Антонио Конте, который незадолго до расторжения контракта заявил: «История Тоттенхэма такова – 20 лет у него этот владелец, и они ни разу ничего существенного не выиграли».

Посмотрим, сможет ли Тоттенхэм повернуть вспять ход событий после ухода Конте, либо же продолжит оправдывать высказывание героя из художественного фильма, название которого приведено выше…

Байер

Леверкузенский Байер можно смело называть таким себе Тоттенхэмом немецкой Бундеслиги. Клуб, который был основан в июле 1904 года, за 118 лет своей истории так ни разу и не становился чемпионом страны. И в этом нет ничего страшного, так как отнюдь не все профессиональные футбольные команды могут похвастаться завоеванием хотя бы одного «золота» национального чемпионата, но суть в другом… Байер пять раз становился вторым в Бундеслиге, причем практически всегда до последнего претендовал на то, чтобы оказаться на финише именно на вершине.

Когда весной 2002 года Байер закончил сезон на второй строчке в чемпионате Германии, а также проиграл финалы Лиги чемпионов и национального Кубка, команда с легкой руки ее недоброжелателей получила едва ли не фирменное альтернативное название – Байер Неверкузен, дающее понять, что этому коллективу никогда не удастся выиграть что-то по-настоящему серьезное.

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Несколько лет в Германии бытовало мнение, что неудачи Байера связаны с фигурой главного тренера этой команды тех лет Кристофа Даума. Этот опальный специалист возглавлял леверкузенцев с 1996 по 2000 годы, но затем ушел, а вот неудачи Байера в решающие моменты продолжились.

Интересно и то, что в финале чемпионата мира 2002 года за сборную Германии сыграло сразу пять футболистов Байера. Пожалуй, неудивительно, что тот матч немцы в итоге проиграли Бразилии со счетом 0:2, а Руди Феллер (главный тренер Германии на том мундиале) до этого и впоследствии немало сил отдал работе именно с леверкузенцами.

Бенфика

Лиссабонская Бенфика является одним из трех грандов португальского футбола. Эта команда 37 раз побеждала в национальном чемпионате, что является для него рекордом, а от того, казалось бы, причислять «орлов» к главным неудачникам мирового футбола абсолютно неправильно. Все бы так, если бы не одно «но»…

В 1961 и 1962 годах Бенфика становилась победителем Кубка европейских чемпионов – турнира, который является прародителем нынешней Лиги чемпионов. Тогда лиссабонцев тренировал известный венгр Бела Гуттманн, который после континентальных успехов вполне логично попросил клубное руководство о повышении зарплаты. Нарвавшись на категорический отказ, Гуттманн принял решение уйти из Бенфики, заявив, что в течение следующего века команда без него не выиграет ни одного турнира на европейской арене.

Собственно говоря, проклятие Гуттманна оказалось невероятно стойким и работает до сих пор. С 1962 года Бенфика восемь раз выходила в финал европейских кубков (пять раз – в рамках Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, и трижды – в Кубке УЕФА/Лиге Европы), и всякий раз проигрывала…

Безусловно, фанатам Бенфики очень радостно, что их любимцы продолжают оставаться самой титулованной командой в рамках родного чемпионата, но без громких европейских успехов эти достижения отдают изрядной провинциальностью, если можно так выразиться по отношению к футбольным трофеям.

И хуже всего то, что в ближайшие 39 лет для Бенфики, по идее, мало что изменится, ведь проклятие Гуттманна утратит свою «волшебную» силу только в 2062 году…

Пари Сен-Жермен

Пари Сен-Жермен, который представляет столицу Франции Париж, является довольно молодым профессиональным клубом в футболе. Он был основан только в 1970 году, и весьма скоро начал добиваться успеха на национальной арене. В частности, впервые чемпионом Франции ПСЖ стал уже через шестнадцать лет после своего основания, а в последние годы эта команда и вовсе является безусловным гегемоном в рамках Лиги 1.

Успехи на внутренней арене стали обыденностью для Пари Сен-Жермен благодаря богатым собственникам и инвесторам из Катара. Они вложили сотни миллионов евро в развитие клуба и усиление команды. Но главной целью ПСЖ было и является одно – выиграть Лигу чемпионов, что стало уже абсолютно навязчивой идеей для руководства клуба.

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И вот здесь ПСЖ выглядит как безоговорочный неудачник. Наиболее явно этот тезис проявился в сезоне-2016/17, когда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который проходил в Париже, французы разгромили Барселону со счетом 4:0. Ответная встреча, казалось бы, станет сущей формальностью, но каталонцы сумели сотворить невозможное, и выиграли ее со счетом 6:1, причем решающие два гола провели уже в компенсированное к матчу время.

Этот удар стал очень болезненным для ПСЖ, и клуб впоследствии подписал в свои ряды двух звезд той Барселоны – Неймара и Лионеля Месси. Но и с ними парижане все никак не могут добиться выигрыша Лиги чемпионов. В частности, в двух последних сезонах ПСЖ неизменно вылетает в 1/8 финала самого престижного клубного турнира континента, и это не может не раздражать собственников клуба, которые имеют очень много денег, но оказываются бессильными перед невозможностью команды реализовать их амбициозные планы.

Сборная Мексики

И в заключение приведем пример национальной команды, чтобы хоть немного разнообразить этот рейтинг главных футбольных неудачников планеты. Конечно, сборную Мексики нельзя называть одним из грандов на международной арене, однако в родной зоне КОНКАКАФ эта команда котируется очень высоко. Да и практически на каждый чемпионат мира «трехцветные» приезжают с амбицией добраться как минимум до полуфинала, благо в составе команды всегда находятся если уж и не звезды, то очень добротные по европейским меркам исполнители.

Но… Наивысшим достижением сборной Мексики на чемпионатах мира остается стадия четвертьфинала. До нее «трехцветные» добирались дважды в истории – в 1970 и 1986 годах. В последнее же время мексиканцы и вовсе буквально зациклились на одной и той же «отметке» - 1/8 финала.

На стадии 1/8 финала сборная Мексики вылетала с семи кряду чемпионатов мира, начиная с 1994 и заканчивая 2018 годами. А вот на ЧМ-2022 в Катаре, который состоялся в конце минувшего года, «трехцветные» и вовсе сенсационно даже не смогли выйти из группы.

Очевидно, что подобное «топтание на месте», не приносит дополнительной психологической уверенности игрокам сборной Мексики. А ведь на ЧМ-2026 им предстоит показать свой максимум, если даже не прыгнуть выше головы, потому как этот турнир станет для мексиканцев домашним наряду со сборными США и Канады, которые также выступят в качестве соорганизаторов.

Текст: meta.ua/sport