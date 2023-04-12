Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Команда Игоря Йовичевича выполнила более 25 ударов по воротам, но поражала их и за своей спиной
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Львов» – «Шахтер» - 1:2
Гочолеишвили, 56 (авт.) – Судаков, 61, Келси, 90+5
Степаненко, 63, Матвиенко, 66
«Львов»: Юрчук – Кузык, Дитятьев, Габриэль, Грисьо – Алибеков (Никитюк, 84) – Свржняк (Мышенко, 67), Беляев, Мильченко – Богунов, Бугай (Сасовский, 78).
«Шахтер»: Трубин – Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили – Степаненко – Крыськив (Очеретько, 27, Келси, 71), Тотовицкий (Борячук, 83), Бондаренко, Судаков – Траоре (Сикан, 82).
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Удары (в створ): 13 (2) – 25 (11)
Угловые: 3 – 16
Оффсайды: 0 – 1.
ЛЬВОВ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
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Справедливый счет была бы ничья!
22.04, Динамо Шахтёр
С нетерпением жду!!
Львов бился до последнего ,это не спектакль с динамкой и фейкднепром где ноги раздвигали за деньги .Как-то так.