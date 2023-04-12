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Чемпионат Украины
Львов
12.04.2023 14:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 16:00 | Обновлено 12 апреля 2023, 16:24
1771
31

Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов

Команда Игоря Йовичевича выполнила более 25 ударов по воротам, но поражала их и за своей спиной

12 апреля 2023, 16:00 | Обновлено 12 апреля 2023, 16:24
1771
31
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Львов» – «Шахтер» - 1:2

Гочолеишвили, 56 (авт.) – Судаков, 61, Келси, 90+5

Степаненко, 63, Матвиенко, 66

«Львов»: Юрчук – Кузык, Дитятьев, Габриэль, Грисьо – Алибеков (Никитюк, 84) – Свржняк (Мышенко, 67), Беляев, Мильченко – Богунов, Бугай (Сасовский, 78).

«Шахтер»: Трубин – Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили – Степаненко – Крыськив (Очеретько, 27, Келси, 71), Тотовицкий (Борячук, 83), Бондаренко, Судаков – Траоре (Сикан, 82).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 13 (2) – 25 (11)
Угловые: 3 – 16
Оффсайды: 0 – 1.

ЛЬВОВ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 31
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Алексей Петров
Келси за 20 минут создал больше моментов чем Траоре за 3 матча. Йовичевич решил в Поттера поиграть, каждый матч новый состав, Борячук, Тотовицкий, которые вообще не играли. Чудом отскочили 
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
bolelschik
Шахтер уже третий матч подряд еле отскакивает. Видать, не дотянет он до чемпионства
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+7
Ivan Obushnyi
Я такого фартового тренера як Йоввічєвіч за 16 років скільки  я дивлюсь футбол ще не бачив...
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+5
u6464u
94 хв. і тут посміхнулася пані фортуна , по грі питань більше чим відповідей .
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+4
Tatiana Tam
Та якби треба було, там би і 45 хвилин ще додали. Все для кротів
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
По игре - две равные команды, которые +/- имели одинаковое количество голевых моментов. Львов почему то бил в основном в космос, а Шахтер чуть прицельнее, ближе к каркасу ворот, но все равно мимо.
Справедливый счет была бы ничья!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
ZlayaSobaka
Навіть коментувати цей жах від Шахтаря важко
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+1
DK1961
Играли два...просто ОДНО самовлюбленное, допингово-симулянтское, ВСЕГДА вытаскиваемое судьями. КАК ТАК?!!
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+1
Slava Dyatlov
Кевин Келси поедет в Челси, Мудрик поможет с адаптацией. Главное чтобы Арсенал не перехватил трансфер, но у мести нет чести.
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+1
fitnes_sports066
16.04 Шахтёр Львов
22.04, Динамо Шахтёр
С нетерпением жду!!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Kak Tak
Как же бомбит у ботофермы динамы которая на 4 месте и фейкднепра который на втором.Как так ?
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-1
Maks Krot
Валидольная матч  от Шахтёра  играть начали после пропущенного гола ,играл только Ракицкий выгрезал все моменты ну и Судаков конечно ,Келси красавец видно мощный потанциал,в основе должен играть всегда ,Топалов это вообще донный жесть  ,тотовицкий перепуганный ,трудная очень победа ну главное 3 очка,очень жаль  Крыськива главное что бы травма не сильно серьезная была и скорейшего выздоровления .С победой всех болельщиков Шахтера.
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
Фанькин кот
Этот матч воочию показал, что любая команда может упереться рогом и преподнести сюрприз. Поэтому нужно сразу решать, а не затягивать до последних минут на расслабоне, мол это аутсайдер, мы и так выиграем. Пусть этот поединок станет для горняков поучительным уроком.
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-3
New Zealander
Уже второй матч подряд Шахтер выглядит на три головы сильнее создает по 20 моментов но забиввает 1 гол. С реализацией надо чтото делать. Вместо Траоре надо выпускать Келси. Уже давно видно что это парень в разы шустрее и умнее Траоре. 
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-3
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Springfield
Йови какой то мазохист. Я ещё перед игрой подумал: Ну чего бы ему не выпустить сразу Сикана, Келси и Борячука.( Видит Бог, что так и было. ).  И сразу успокоить бессмертных. А он выпускает Траоре, только потому что тот патриот УПЛ. Надеюсь хотиь во второй игре устроит штурм со старта. Экспериментатор, ёпрст
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-5
Kak Tak
Чемпионский характер 
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-5
Kak Tak
Заслуженная победа ШД
Львов бился до последнего ,это не спектакль с динамкой и фейкднепром где ноги раздвигали за деньги .Как-то так. 
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-8
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