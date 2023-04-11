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11 апреля 2023, 14:32 |
310
0

Львов – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прекрасная неделя для увеличения отрыва от преследователей

11 апреля 2023, 14:32 |
310
0
Львов – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер Донецк

В среду, 12 апреля, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Львов» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Анатолия Абдулы из Харькова прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Львов


Понять стратегию «Львова» во второй половине сезона УПЛ достаточно сложно. Несмотря на продолжающуюся полномасштабную агрессию, «золотые львы» все равно вышли на трансферный рынок в поиске усиления из-за рубежа, в результате чего в нашем чемпионате появилось немало легионеров, чьи имена навряд ли о чем-то могли говорить заранее. Однако все эти пополнения кадровой обоймы происходили под руководством Олега Дулуба, но стоило команде проиграть луганской «Заре» (1:3) и сыграть вничью против «Кривбасса» (2:2) – далеко не самыми слабыми соперниками, как уже на следующий матч после мартовской международной паузы против киевского «Динамо» львовян выводил Анатолий Бессмертный.

Конечно, болельщики со стажем помнят, как этот опытный специалист уже приходил на помощь команде под занавес сезона-2020/21, сохранял с ней прописку в «элите», а потом его просили на выход уже в начале следующей кампании. Вот только сейчас ситуация для «Львова» выглядит несколько иначе. Команда идет на последнем месте, а перенесенная игра против «Шахтера» является для нее последним шансом набрать дополнительные очки без фактической конкуренции со стороны команд с более высоких строчек таблицы.

Пять баллов – именно столько недостает львовянам хотя бы до уровня «Металлиста», «Руха» и «Миная», но отыскать эти заветные пункты в играх против бомонда украинского футбола было бы настоящей авантюрой. Очевидно, что сейчас «золотые львы» находятся в позиции ожидания завершения этой безумной серии матчей против явных фаворитов, но затем настанет время играть против прямых конкурентов, так что легче уже точно не будет. Впрочем, падать ниже последнего места тоже уже некуда.

Шахтер


Донецкий «Шахтер» мог бы сейчас готовиться к матчам четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, однако нидерландский «Фейеноорд» сделал все необходимое для того, чтобы «горняки» не распылялись еще и на международные состязания в конце текущего сезона. Далеко не все в порядке у дончан в контексте чемпионской гонки в этом году, а достаточно длительное пребывание за спиной у днепровского «Днепра-1» на определенном отрезке сезона не на шутку разозлило команду Игора Йовичевича. Вот только стабильнее достигать необходимых результатов она от этого явно не стала, и потому иногда случаются казусы в виде недавней неудачной игры против «Черноморца» в Одессе (2:2).

Из-за этой невынужденной осечки «оранжево-черные» всего на один балл отдалились от днепрян, но уже на текущей неделе ситуация для них может исправиться в лучшую сторону. Дело в том, что перенесенный по просьбе самих «горняков» из-за плотного графика осенней части Лиги чемпионов матч шестого тура против «Львова» прекрасно накладывается по датам на игру между этими командами, но уже в рамках второго круга, которая состоится на ближайших выходных. А поскольку «Днепр-1» во время уик-энда будет играть против луганской «Зари», то и вероятность увеличения разрыва между командами достаточно высокая. Так или иначе, но «Львов» лишь по началу своих выступлений в УПЛ составлял должную конкуренцию «Шахтеру» в очных встречах.

При этом, у Йовичевича в распоряжении имеется достаточно неплохой подбор исполнителей, пусть и дисквалификация на один матч Валерия Бондаря заставит главного тренера подумать над ротацией на позиции правого защитника. Варианты имеются и тут – от комбинации Ракицкого и Матвиенко, до редкого появления с первых минут юного Фарины. А поскольку командам предстоит встречаться через несколько дней еще один раз, то и тренерскому штабу не стоит отказывать себе в возможности поиграть с заменами. Вариант с новичком Келси на острие атаки также выглядит рабочим, так как в последнее время центральные нападающие «Шахтера» особо не впечатляют.

История встреч


Футбольные пути «Львова» и «Шахтера» ранее пересекались двенадцать раз в рамках УПЛ. Наблюдается существенный перевес по количеству побед в пользу дончан – 9 успешных матчей «горняков» против 2 побед львовян. Последний раз команды играли между собой в официальном матче в декабре 2021 года – игра в Киеве на НСК «Олимпийский» завершилась победой «Шахтера» со счетом 6:1. Голы у дончан забивали Тете, Педриньо, Артем Бондаренко, Марлос, Тарас Степаненко и Ефим Конопля, а у львовян отличился Эрнест.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 46-летний Анатолий Абдула из Харькова, который на своем счету имеет уже 139 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Виталий Скобля, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет отсутствовать система VAR. У Абдулы есть опыт проведения матчей с участием «Львова» – 4 ничьи, 2 поражения, тогда как с «Шахтером» он пересекался 25 раз 18 побед, 5 ничьих, 2 поражения.

Ориентировочные составы


«Львов»: Рыбка – Дитятьев, Гильерме, Габриэль – Богунов, Мыльченко, Алибеков, Свржняк, Грисьо – Эсеола, Бугай.

«Шахтер»: Трубин – Топалов, Матвиенко, Фарина, Конопля – Степаненко – Крыськив, Судаков, Бондаренко, Очеретько – Келси.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что гости добудут победу с уверенным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Шахтер» (-2) с коэффициентом 1.95.

12 апреля, среда

«Львов» – «Шахтер»
Львов. «Арена Львов». 14:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Sports
ЛЬВОВ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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