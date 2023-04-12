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Чемпионат Украины
Львов
12.04.2023 14:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 01:53 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:05
22
0

Львов – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

12 апреля 2023, 01:53 | Обновлено 12 апреля 2023, 02:05
22
0
Львов – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 12-го апреля, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

Донецкий «Шахтер» продолжает бороться за чемпионский титул, а текущая неделя имеет все шансы стать для него очень перспективной в плане турнирного положения. Команда Игора Йовичевича наконец-то проведет ранее перенесенный матч первого круга против «Львова», после чего на выходных сыграет против главного аутсайдера чемпионата уже в ответной встрече. Анатолию Бессмертному в плане календаря не позавидуешь – от «Динамо» (0:2) и «Днепра-1» (2:5) его команда уже получила по порции пропущенных мячей, а теперь рискует дважды за короткий срок повторить эту же незавидную участь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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