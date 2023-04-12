12.04.2023 14:00 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига12 апреля 2023, 16:45 |
1748
0
Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры
Фрагменты матча УПЛ
12 апреля 2023, 16:45 |
1748
0
В перенесенном матче УПЛ между «Львовом» и «Шахтером» лидер чемпионата сумел дожать аутсайдера лишь на 95-й минуте. «Шахтер» победил 2:1 благодаря голу Кевина Келси.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Георгий Гочолеишвили (Шахтер Донецк).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 11 апреля 2023, 19:36 12
Украинки все решили в первом тайме
Футбол | 12 апреля 2023, 00:02 0
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.04.2023, 19:22
Футбол | 12.04.2023, 10:58
Футбол | 12.04.2023, 14:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.04.2023, 14:20 1
10.04.2023, 23:57 12
11.04.2023, 02:02
10.04.2023, 18:05 1
11.04.2023, 09:27 12
12.04.2023, 09:57 2
12.04.2023, 05:59
11.04.2023, 20:21 17