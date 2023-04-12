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Чемпионат Украины
Львов
12.04.2023 14:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 16:45 |
1748
0

Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры

Фрагменты матча УПЛ

12 апреля 2023, 16:45 |
1748
0
Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры
ФК Шахтер

В перенесенном матче УПЛ между «Львовом» и «Шахтером» лидер чемпионата сумел дожать аутсайдера лишь на 95-й минуте. «Шахтер» победил 2:1 благодаря голу Кевина Келси.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Георгий Гочолеишвили (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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