Игорь ЙОВИЧЕВИЧ: «Очень трудно будет заменить Крыськива»

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич подвел итоги матча со «Львовом» (2:1), рассказал о травме Дмитрия Криськива и прогрессе Кевина Келси.

– Непростой поединок и очень эмоциональная победа. Какие мнения по поводу игры?

– Уже третий матч подряд мы имеем такую проблемную ситуацию с реализацией. Действительно, создаем гораздо больше моментов, чем забиваем. В конце чемпионата, когда сражаешься за титул, цена каждой победы становится более весомой и значимой. Это тот путь, который команда должна пройти. Должны сделать выводы относительно эмоциональной стабильности и равновесия, потому что когда матч длится 95 минут, должен держать все под контролем, не спешить, уважать определенные процессы, которые мы тренируем. И когда это не нарушается, тогда получается более красивая игра. Но иногда, когда счет не в нашу пользу, мы немного спешим. И я уже не раз об этом говорил, что здесь и молодость, и тот фактор, что впервые многие игроки находятся в такой стрессовой ситуации. Потому что играем за чемпионство, значит, каждый матч для нас важен и у нас нет права на ошибку. Понимаем, что ничья для нас как поражение, и с этим знанием играем. Один из признаков этой команды – характер, который показываем на протяжении последних восьми месяцев. Мы сражаемся до конца, верим до конца, и такой результат, как сегодня, с победой на последних секундах – вознаграждение за настойчивость команды и характер. Меня это очень радует. Нет маленьких побед. Если бы «Львов» так играл каждый матч, то не был бы на последнем месте. Если они усложнили нам игру, а в прошлом туре «Днепру-1» могли забить трижды еще в первом тайме, забили два гола во втором тайме, то мы говорим о команде, которая, особенно с новым тренером, дает свои плоды. И действительно тяжело играть с ними. Поэтому будем восстанавливаться и делать выводы по поводу сегодняшней игры, потому что в воскресенье снова тяжелое сражение. И мы должны быть готовы к этому. В первом тайме мы вообще не фолили – я не помню ни одного фола. И они нас здесь перебили. Во втором тайме вспомнили, что жесткость является неотъемлемой частью игры, где ты по единоборству просто продвигаешься вперед и живешь на их половине поля. Поэтому так и случилось, что была навала, вознаграждением за которую стал гол. И Кевин Келси еще раз показал, что, несмотря на молодость, имеет что-то особенное и решает матчи. Это очень важно. Но компонент командного духа меня очень радует. С другой стороны, насколько я счастлив тремя очками, столь же расстроен из-за травмы Димы Криськива. Это игрок, который для нас очень важен, который удачно заменил Мишу Мудрика на этой позиции и имел хорошую статистику. Не знаю, найдем ли сейчас такого футболиста вместо него. Должны найти, но очень трудно будет его заменить. Его влияние на командную игру очень важно, и я сейчас просто не знаю... Расстроен, очень расстроен. Хороший парень, футболист топовый, которого не хватит нам сейчас. Желаю ему очень быстрого восстановления. Пока не знаем, что именно там, но видим, что это надолго.

– В команде сейчас немало игроков в лазарете. Как справляетесь с этой ситуацией?

– Должны жить с этим. Есть игроки, у которых небольшие травмы – на четыре-пять дней вылетают. Но ведь вылетают. Например, Назарина должен был играть сегодня в основе, но у него температура. Такие случаи тоже бывают – должны быть готовы к этому. Бондарь не играл из-за карточек, Михайличенко, Зубкова нет – это основные игроки. Но я сказал сегодня на установке: когда у нас нет группы игроков, то я вижу по глазам других футболистов, что у нас появляется команда и новые боевые единицы. Помните, Дима Криськив тоже не был основным, он вообще не играл первые 10 матчей чемпионата. Топалов тоже не играл. Но на сборах каждой тренировки они работали так, что стали очень важными в матчах с «Ренном» и помогли команде пройти – один забил, второй сыграл очень удачно во Франции как вингер. То есть появляются боевые единицы, а это то, что делает команду крепче. И есть тот же командный дух: когда не идет игра, а они терпят, дерутся и получают награду в виде голов. Так что следует отдохнуть, сделать выводы и подготовиться к такой же тяжелой игре в воскресенье.

– Как охарактеризуете игру Кевина Келси сегодня и его прогресс в целом?

– Я же говорю, есть в нем что-то особенное, что он не испытывает страха, играет без колебаний, играет сердцем, как ребенок в школе. Он выходил с такими глазами на эти 10 минут, как на финал Лиги чемпионов. Сикан, кстати, тоже сегодня. Одна история о Келси. Матч с «Ренном», он только что пришел к нам, буквально пару дней, мы собрались и обсуждаем, кто будет бить пенальти. Он говорит: «Мистер, я буду избивать первым». Представляете, в 18 лет говорит, что будет первым бить? Я отвечаю: «Ты не будешь первым. Ты будешь бить где-нибудь последним». Но я хочу сказать, что есть что-то особенное в нем, он развивается и уже забивает ключевые голы для нас в свои 18. Но есть над чем работать – это еще не готовый конечный продукт.