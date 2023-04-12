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  4. ВИДЕО. Ужасная травма Крыськива в матче против Львова
Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 17:28 |
845
0

ВИДЕО. Ужасная травма Крыськива в матче против Львова

Похоже на то, что Дмитрий вылетел на несколько месяцев

12 апреля 2023, 17:28 |
845
0
ВИДЕО. Ужасная травма Крыськива в матче против Львова
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив опасно травмировался в перенесенном матче 6-го тура УПЛ. Во время игрового момента 22-летний футболист неудачно поставил правую ногу, по которой сыграл Максим Грисьо. Крыськив не сумел сам покинуть поле, его увезли на спецмашине. Вместо Дмитрия на поле вышел Олег Очеретько.

По все видимости, у Крыськива разрыв связок голеностопа и в этом сезоне он больше не сыграет.

Сейчас «Шахтер» не может рассчитывать на травмированных Марьяна Шведа, Александра Зубкова и Ивана Петряка.

Крыськив в нынешнем сезоне УПЛ забил 5 голов в 12-ти матчах.

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Источник Sport.ua
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