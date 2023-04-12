Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть даты. УАФ изучает возможность проведения Кубка Украины
Кубок Украины
12 апреля 2023, 18:17 | Обновлено 12 апреля 2023, 18:28
925
4

Есть даты. УАФ изучает возможность проведения Кубка Украины

Возможно, турнир вернется в новом сезоне

12 апреля 2023, 18:17 | Обновлено 12 апреля 2023, 18:28
925
4
Есть даты. УАФ изучает возможность проведения Кубка Украины
УАФ

УАФ на официальном сайте сообщила о том, что провела заседания по поводу возможного возвращения розыгрыша Кубка Украины в сезоне 2023/24.

Решение пока не принято, однако даты для проведения кубковых матчей нового сезона уже есть.

Кубок Украины в сезоне 2021/22 был остановлен и не доигран после полномасштабного вторжения россии, а в нынешнем сезоне турнир было решено не проводить.

УАФ отмечает, что минувшей зимой вела переговоры с клубами о возобновлении турнира во второй части нынешнего сезона, но участники не поддержали этот вариант.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Клубы проголосовали против. Кубок Украины в этом сезоне не состоится
УАФ Кубок Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры
Футбол | 12 апреля 2023, 16:45 0
Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры
Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры

Фрагменты матча УПЛ

Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Футбол | 11 апреля 2023, 23:53 29
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии

Томас Тухель не угадал с рецептом борьбы против команды Хосепа Гвардиолы

ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
Футбол | 11.04.2023, 19:22
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Футбол | 12.04.2023, 16:00
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Футбол | 12.04.2023, 06:55
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Кубок Украины или кубок лиги?
Если кубок Украины, то он какой-то не полный выйдет. Многие команды приостановили свою деятельность (скажем так). Плюс наши еврокубковые команды будут еще больше ныть, что у них мало времени с переездами на европейские матчи и внутреннего чемпионата, так еще и кубка Украины. 
Ответить
+4
⬆️
Нужно разыграть "Кубок Перемоги" в формате топ-4.  1-4, 2-3 и финал.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Финал Кубка: мечта хозяина. воплощение павелкинских бандитов: Ржавый 1 против Ржавый 2. Ржавый 3 в запасе. Кубок проводится в честь избрания главной содержанки ОПГ УАФ (павелки) в исполком Европейского союза коррупционеров, и гарантированной (таким образом) его неприкосновенности до последних дней жизни
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не составит компанию Свитолиной. Юная украинка попрощалась с Кьяссо
Не составит компанию Свитолиной. Юная украинка попрощалась с Кьяссо
10.04.2023, 18:05 1
Теннис
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
11.04.2023, 10:00 67
Футбол
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
11.04.2023, 19:36 12
Другие виды
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
11.04.2023, 08:28 3
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
11.04.2023, 12:59 9
Футбол
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
12.04.2023, 14:20 2
Биатлон
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
11.04.2023, 02:02
Футбол
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
10.04.2023, 18:25 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности