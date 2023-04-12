Есть даты. УАФ изучает возможность проведения Кубка Украины
Возможно, турнир вернется в новом сезоне
УАФ на официальном сайте сообщила о том, что провела заседания по поводу возможного возвращения розыгрыша Кубка Украины в сезоне 2023/24.
Решение пока не принято, однако даты для проведения кубковых матчей нового сезона уже есть.
Кубок Украины в сезоне 2021/22 был остановлен и не доигран после полномасштабного вторжения россии, а в нынешнем сезоне турнир было решено не проводить.
УАФ отмечает, что минувшей зимой вела переговоры с клубами о возобновлении турнира во второй части нынешнего сезона, но участники не поддержали этот вариант.
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Если кубок Украины, то он какой-то не полный выйдет. Многие команды приостановили свою деятельность (скажем так). Плюс наши еврокубковые команды будут еще больше ныть, что у них мало времени с переездами на европейские матчи и внутреннего чемпионата, так еще и кубка Украины.