Есть даты. УАФ изучает возможность проведения Кубка Украины

УАФ на официальном сайте сообщила о том, что провела заседания по поводу возможного возвращения розыгрыша Кубка Украины в сезоне 2023/24.

Решение пока не принято, однако даты для проведения кубковых матчей нового сезона уже есть.

Кубок Украины в сезоне 2021/22 был остановлен и не доигран после полномасштабного вторжения россии, а в нынешнем сезоне турнир было решено не проводить.

УАФ отмечает, что минувшей зимой вела переговоры с клубами о возобновлении турнира во второй части нынешнего сезона, но участники не поддержали этот вариант.