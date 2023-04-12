Михаил ФИЛИМА: «Есть желание включить Свитолину в состав сборной»

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима в комментарии Sport.ua рассказал о подготовке к матчевой встрече Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии, которая состоится 14-15 апреля в Турции на грунтовых кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.

– Какие были первые мысли после жеребьевки, когда узнали о соперницах?

– Это была неудачная для нас жеребьевка, ведь сборная Чехии – одна из самых сильных в мире. Это команда, которая довольно часто и выигрывала турнир и доходила до финалов. Очень мощная сборная, но будем пытаться одолеть ее.

– Почему выбрали именно такое покрытие?

– Это решение было принято вместе с нашими девушками. Для меня самое главное было услышать их мнение. У нас в команде были разные мнения по поводу покрытий: кто-то говорил, что лучше грунт, кто-то – что хард. Но большинство было за грунт, поэтому выбрали его. К сожалению, мы не можем играть в Украине. Наша федерация имеет долгую историю отношений с этой гостиницей, здесь много кортов и довольно легко организовать. Все на одной территории находится, не нужно никуда ездить. Это удобно для обеих команд.

– Какие особенности чешской школы тенниса на грунте?

– Я бы не разделял по поводу покрытий. У них очень сильная школа, много тренеров и хороших теннисистов. Средний уровень игроков очень высок, пример тому женский теннис, где в топ-100 рейтинге WTA находится девять чешек.

– Как чувствуют себя наши девушки, как проходят тренировки? Все ли уже приехали?

– Да, уже все приехали. Все нормально, тренируемся, подготовка идет по плану. Сегодня после обеда будет тренироваться Даяна Ястремская. Она, к сожалению, только сегодня смогла приехать, но для этого были свои причины. Другие девушки тренировались утром, после обеда они будут делать легкий фитнес, тенниса не будет.

– Нас снова четверо. Так и планировали, или не получилось привлечь еще кого-нибудь?

– Были переговоры с несколькими игроками, кого мы желали приобщить к сборной, но решили, что будет такой состав.

– Разговаривали ли со Свитолиной о ее возможном участии в предстоящих матчах сборной?

– Мы с ней общались, но конкретно этот вопрос еще не обсуждали. В любом случае, следующий матч будет в ноябре, поэтому есть время. Посмотрим, как мы сыграем здесь, как она будет постепенно набирать свою физическую и теннисную форму. У меня, как у капитана, есть желание включить ее в состав сборной.

– Насколько повлияет на наши шансы отсутствие Катерины Синяковой?

– Немного увеличит, но все равно у них есть три игрока, которые могут сыграть в первый день. Думаю, что Крейчикова 100% будет играть первый день. Думаю, что будет играть Фругвиртова, но узнаем завтра на жеребьевке (начало в 11:00 по Киеву – прим.).

– Как оцените их омоложенный состав?

– Похожим составом они играют уже несколько матчей подряд. Квитова и Плишкова – уже не юные теннисистки и, вероятно, сфокусировались на индивидуальных соревнованиях. На мой взгляд, приобщать к сборной молодых игроков – это правильное решение. Чтобы они получили такой опыт. Когда ты играешь за команду – это совсем другая атмосфера.

– Насчет бойкота соревнований с россиянами. Известны ли какие-нибудь детали, что это за соревнования будут именно в теннисе?

– У нас был разговор с руководством федерации и с девушками. Мы решили, что они [правительство – прим.] не отделяют каждый вид спорта. Если переложить этот запрет на теннис, это остановит этот вид спорта вообще. Потому что система так работает, что если взять ATP и WTA, то это как отдельные лиги, имеющие свои правила. К сожалению, на каждом их турнире есть представители стран-агрессоров. Для наших теннисистов это будет означать, что они будут лишены права участвовать вообще в любом турнире. Но, насколько мне известно, пока они продолжат там играть.