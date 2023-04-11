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  4. Синякова не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
ITF
11 апреля 2023, 15:57 | Обновлено 11 апреля 2023, 15:58
223
0

Синякова не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Место Катерины займет Сара Бейлек

11 апреля 2023, 15:57 | Обновлено 11 апреля 2023, 15:58
223
0
Синякова не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Бейлек

Женская сборная Чехии по теннису объявила о замене в своем составе на матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.

Вместо Катерины Синяковой в матче примет участие 17-летняя Сара Бейлек, которая занимает 155 место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 713 – в парном.

Бейлек в текущем сезоне прошла квалификацию на Australian Open, но в первом круге основы проиграла своей соотечественнице Барборе Крейчиковой.

Матчевая встреча состоится 14-15 апреля в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.

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Сара Бейлек Катерина Синякова Кубок Билли Джин Кинг
Источник Федерация тенниса Украины
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