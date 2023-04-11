Синякова не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Место Катерины займет Сара Бейлек
Женская сборная Чехии по теннису объявила о замене в своем составе на матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.
Вместо Катерины Синяковой в матче примет участие 17-летняя Сара Бейлек, которая занимает 155 место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 713 – в парном.
Бейлек в текущем сезоне прошла квалификацию на Australian Open, но в первом круге основы проиграла своей соотечественнице Барборе Крейчиковой.
Матчевая встреча состоится 14-15 апреля в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.
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