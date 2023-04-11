Синякова не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Чехии по теннису объявила о замене в своем составе на матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.

Вместо Катерины Синяковой в матче примет участие 17-летняя Сара Бейлек, которая занимает 155 место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 713 – в парном.

Бейлек в текущем сезоне прошла квалификацию на Australian Open, но в первом круге основы проиграла своей соотечественнице Барборе Крейчиковой.

Матчевая встреча состоится 14-15 апреля в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.