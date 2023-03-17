Кубок Билли Джин Кинг. Чехия назвала состав на матч с Украиной

14 – 15 апреля женская сборная Украины по теннису проведет номинально домашний матч Кубка Билли Джин Кинг против Чехии. Он состоится в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.

Сборная Чехии объявила свой состав на матч с Украиной:

Барбора Крейчикова

Катержина Синякова

Линда Носкова

Каролина Мухова

Маркета Вондроушова

Сборная Украины свой состав объявила еще вчера.