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WTA
17 марта 2023, 18:09 | Обновлено 17 марта 2023, 18:12
258
1

Кубок Билли Джин Кинг. Чехия назвала состав на матч с Украиной

Матч состоится в апреле в Турции

17 марта 2023, 18:09 | Обновлено 17 марта 2023, 18:12
258
1
Кубок Билли Джин Кинг. Чехия назвала состав на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

14 – 15 апреля женская сборная Украины по теннису проведет номинально домашний матч Кубка Билли Джин Кинг против Чехии. Он состоится в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.

Сборная Чехии объявила свой состав на матч с Украиной:

Барбора Крейчикова

Катержина Синякова

Линда Носкова

Каролина Мухова

Маркета Вондроушова

Сборная Украины свой состав объявила еще вчера.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Юрий Щербань
Вот в Чехии все сильнейшие,у нас Ангелина Калинина,где?Надо упрашивать,та вы такие бабки заколачиваете на турнирах,что нельзя за страну в год пару раз сыграть ,патриоты хреновы,денег им дай,хоть тысячу долларов,а мы и ВСУ помогаем и живём бедно,но эти патриоты рассказывают,что им что то не так,а за границей любая теннисистка готова биться за страну 
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