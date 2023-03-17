WTA17 марта 2023, 18:09 | Обновлено 17 марта 2023, 18:12
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Кубок Билли Джин Кинг. Чехия назвала состав на матч с Украиной
Матч состоится в апреле в Турции
17 марта 2023, 18:09 | Обновлено 17 марта 2023, 18:12
258
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14 – 15 апреля женская сборная Украины по теннису проведет номинально домашний матч Кубка Билли Джин Кинг против Чехии. Он состоится в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.
Сборная Чехии объявила свой состав на матч с Украиной:
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Линда Носкова
Каролина Мухова
Маркета Вондроушова
Сборная Украины свой состав объявила еще вчера.
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Комментарии 1
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Вот в Чехии все сильнейшие,у нас Ангелина Калинина,где?Надо упрашивать,та вы такие бабки заколачиваете на турнирах,что нельзя за страну в год пару раз сыграть ,патриоты хреновы,денег им дай,хоть тысячу долларов,а мы и ВСУ помогаем и живём бедно,но эти патриоты рассказывают,что им что то не так,а за границей любая теннисистка готова биться за страну
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