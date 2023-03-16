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WTA
16 марта 2023, 22:31 | Обновлено 16 марта 2023, 23:12
379
0

Кубок Билли Джин Кинг. Украина назвала состав на матч с Чехией

Костюк и Ястремская сыграют за сборную

16 марта 2023, 22:31 | Обновлено 16 марта 2023, 23:12
379
0
Кубок Билли Джин Кинг. Украина назвала состав на матч с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 – 15 апреля женская сборная Украины по теннису проведет номинально домашний матч Кубка Билли Джин Кинг против Чехии. Он состоится в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек.

Стал известен состав Украины на матч с Чехией: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок. Капитан – Михаил Филима.

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Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису Марта Костюк Катарина Завацкая Даяна Ястремская
Источник Федерация тенниса Украины
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