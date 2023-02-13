Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно, где Украина примет Чехию

Федерация тенниса Украины официально сообщила о том, что поединок Кубка Билли Джин Кинг против Чехии пройдет в Турции на базе гостиницы Mega Saray Club Belek. Покрытие кортов – грунт.

Жребий определил хозяином противостояния Украину, но из-за войны украинская команда вынуждена проводить домашние матчи за границей.

Матч между Чехией и Украиной пройдет 14 – 15 апреля.