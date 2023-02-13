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13 февраля 2023, 18:46 |
362
3

Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно, где Украина примет Чехию

Поединок пройдет в Турции

13 февраля 2023, 18:46 |
362
3
Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно, где Украина примет Чехию
ФТУ

Федерация тенниса Украины официально сообщила о том, что поединок Кубка Билли Джин Кинг против Чехии пройдет в Турции на базе гостиницы Mega Saray Club Belek. Покрытие кортов – грунт.

Жребий определил хозяином противостояния Украину, но из-за войны украинская команда вынуждена проводить домашние матчи за границей.

Матч между Чехией и Украиной пройдет 14 – 15 апреля.

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Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису
Источник Федерация тенниса Украины
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Arctic
Якщо виставимо наших перших ракеток, то цілком можемо поборотись з чешками!
Хотілося б в збірній побачити вперше Ангеліну та й Марта, Даяна за збірну сильно грають!
Було б цікаво!  
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