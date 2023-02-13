Другие новости13 февраля 2023, 18:46 |
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Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно, где Украина примет Чехию
Поединок пройдет в Турции
13 февраля 2023, 18:46 |
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Федерация тенниса Украины официально сообщила о том, что поединок Кубка Билли Джин Кинг против Чехии пройдет в Турции на базе гостиницы Mega Saray Club Belek. Покрытие кортов – грунт.
Жребий определил хозяином противостояния Украину, но из-за войны украинская команда вынуждена проводить домашние матчи за границей.
Матч между Чехией и Украиной пройдет 14 – 15 апреля.
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