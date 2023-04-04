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  4. Свитолина вернулась, Усику назначили соперника, в сборную приглашают Билича
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04 апреля 2023, 01:30 | Обновлено 04 апреля 2023, 01:55
42
0

Свитолина вернулась, Усику назначили соперника, в сборную приглашают Билича

Главные новости за 3 апреля на Sport.ua

04 апреля 2023, 01:30 | Обновлено 04 апреля 2023, 01:55
42
0
Свитолина вернулась, Усику назначили соперника, в сборную приглашают Билича
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 апреля.

1. Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ. Украинская команда на фарте обыграла эстонский клуб «Виймси» со счетом 59:57.

2. WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа. Теперь стороны боксеров имеют 30-дневный период для переговоров.

3. Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне. Элина в трех сетах проиграла представительнице Казахстана за 2 часа и 48 минут.

4. Эвертон вырвал ничью у Тоттенхэма без Конте. Миколенко вышел на 77-й минуте. Первая игра «шпор» под руководством и.о. главного тренера Кристиана Стеллини.

5. Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины. На должность претендует Славен Билич.

6. Украинец Федас досрочно проиграл бывшему претенденту на титулы Бетербиева. 33-летний боксер потерпел первое в карьере досрочное поражение.

7. Первая победа Ротаня, хет-трик Довбика, ничья Шахтера. Самые интересные события 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

8. Калинина в статусе фаворитки уступила Калинской на старте турнире в США. Ангелина не смогла показать свой лучший теннис в игре против теннисистки без флага.

9. У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов. Контракт с «Аль-Айном» действует до конца июня.

10. Украинский дзюдоист Бубырь завоевал бронзу на турнире Grand Slam в Анталии. 21-летний Артем Бубырь поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 90 кг.

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Источник Sport.ua
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