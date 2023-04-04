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  4. Калинина в статусе фаворитки уступила Калинской на старте турнире в США
WTA
04 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 04 апреля 2023, 01:09
543
2

Калинина в статусе фаворитки уступила Калинской на старте турнире в США

Ангелина не смогла показать свой лучший теннис в игре против теннисистки без флага

04 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 04 апреля 2023, 01:09
543
2
Калинина в статусе фаворитки уступила Калинской на старте турнире в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 30) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/32 финала соревнований украинка за 2 часа в двух сетах уступила Анне Калинской (WTA 70), которая выступает под нейтральным флагом.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Анна Калинская – Ангелина Калинина (Украинка) [11] – 7:6 (8:6), 6:4

В первой партии Ангелина выигрывала со счетом 3:0 с двумя брейками, но не смогла удержать преимущество и уступила на тай-брейке.

Второй сет начался с того, что Калинина проиграла гейм на своей подаче и так и не смогла вернуться в игру, проиграв вторую партию.

Перед началом встречи Калинина считалась фавориткой поединка.

Это была четвертая встреча теннисисток. Счет личных встреч – 2:2.

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Ангелина Калинина Анна Калинская WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Якщо Еліна програла гідно, то результат Калініної можна оцінити одним коротким словом: ганьба.
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+4
Обсервер Влад
Одним фактом виходу на матч проти терористки Калініна уже рідко обі(ралася. А позорно програвши матч, закидала цим своїм лайном всіх навкруги..(((
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0
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