Калинина в статусе фаворитки уступила Калинской на старте турнире в США

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 30) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/32 финала соревнований украинка за 2 часа в двух сетах уступила Анне Калинской (WTA 70), которая выступает под нейтральным флагом.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Анна Калинская – Ангелина Калинина (Украинка) [11] – 7:6 (8:6), 6:4

В первой партии Ангелина выигрывала со счетом 3:0 с двумя брейками, но не смогла удержать преимущество и уступила на тай-брейке.

Второй сет начался с того, что Калинина проиграла гейм на своей подаче и так и не смогла вернуться в игру, проиграв вторую партию.

Перед началом встречи Калинина считалась фавориткой поединка.

Это была четвертая встреча теннисисток. Счет личных встреч – 2:2.