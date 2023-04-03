Первая победа Ротаня, хет-трик Довбика, ничья Шахтера

«Шахтер» впервые во втором круге потерял очки. «Горняки» на выезде сыграли в боевую ничью с «Черноморцем». «Динамо» не имело проблем в игре против «Львова». «Днепр-1» благодаря хет-трику Довбика одолел «Металлист-1925» и сократил отставание от «Шахтера» на одно очко. «Заря» без проблем разбила «Рух» и остается на третьей позиции в таблице.

Регресс тура

Претендент на еврокубковую зону – таким был «Верес» в первой части чемпионата. А во второй ровенчане прочно засели на дне турнирной таблицы. А все потому, что серия без побед команды Вирта выглядит устрашающе. Поражение от «Кривбасса» – седьмое в последних восьми поединках. Последний раз «народная команда» выигрывала в ноябре прошлого года.

Откровение тура

После очередной неудачи – в этот раз в игре против «Кривбасса» – главному тренеру «Вереса» Юрию Вирту было все сложнее подбирать слова и оправдания: «Есть неплохая игра, но нет результата. Хотелось бы, чтобы футболисты несли ответственность за игру. Они – передо мной, а я уже – отвечаю перед президентом. Сейчас серьезно будем разговаривать. Потому что футболисты почему-то не такие, какими были в прошлом году. Наверное, это и моя ответственность. Ибо было больше пряника, чем кнута. Сейчас перейдем к кнуту. Потому что есть футболисты, которые не дорабатывают. Меня это не устраивает».

«Мужики» тура

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после гостевой победы над «Вересом», добытой его подопечными в меньшинстве, заявил, что отныне его футболисты заслуживают на лестный эпитет: «Меня когда-то спрашивали, когда эту команду можно будет назвать «мужиками». Отныне ребята заслуживают на это прозвище. Они показали, что они команда. Несмотря на удаление».

Пенальти тура

На 47-й минуте матча «Металлист» – «Колос» арбитр Дердо усмотрел нарушение правил со стороны Кравченко в борьбе против Демченко в штрафной площади, и указал на одиннадцатиметровую отметку. Судейский приговор выполнял Прядун. Максим пробил сильно, но его удар не стал проблемой для опытного Волынца: кипер гостей парировал мяч.

Интересно, что последний раз желто-синие не реализовывали одиннадцатиметровый ровно 11 лет назад – 1 апреля 2012 года, когда в домашнем матче харьковчан с «Кривбассом» Марко Девич отправил мяч выше ворот.

Развязка тура

На протяжении 85-ти минут «Минай» выигрывал у «Ингульца» благодаря точному удару Кравца после розыгрыша углового удара. Но за пять минут до конца основного времени Мельник отличился «самострелом». Однако главная беда ждала закарпатцев уже в компенсированное время. На четвертой добавленной минуте Монзуль назначила пенальти в ворота подопечных Шарана, и Ковалев красивым ударом в верхний угол принес своей команде победу: третью в последних четырех поединках.

Победа тура



ФК Александрия

Долгожданную первую победу во главе «Александрии» добыл Ротань. Доселе подопечные Руслана Петровича играли исключительно вничью. И вот в игре против кризисной «Ворсклы» их наконец-то прорвало. Хозяева не испытали особых проблем в игре против команды Скрипника. К тому же, полтавчане в определенной мере посодействовали первому голу «Александрии»: в свои ворота забил защитник «Ворсклы» Пердута. Под занавес первого тайма Кулаков закрепил успех. А победную точку в конце игры поставил ударом головой центрбек Логинов. Есть первая победа в клубной тренерской карьере Ротаня. А вот карьера Скрипника в «Ворскле» пока что явно не ладится.

Дебюты тура

Обе львовские команды в 19-м туре сыграли под руководством новых тренеров. Во главе «Руха» оказался Виталий Пономарев, а «горожан» возглавил (второй раз) Анатолий Безсмертный. Обоим наставникам не очень повезло с дебютом, ведь пришлось играть против команд из топ-четверки. «Руховцев» экзаменовала «Заря», а «Львов» – «Динамо». В итоге дебютные «блины» оказались с комом. Подопечные Безсмертного уступили 0:2, а команда Пономарева – 0:3.

Штрафной тура

Первый гол в ворота «Львова» динамовцы забили со штрафного. К мячу подошел Шепелев, однако не стал бить сам, а неожиданно отпасовал на Ваната. Тот мощно зарядил низом в дальний угол ворот. Мяч «прошил» одновременно и стенку, и голкипера Рыбку.

Юбилей тура

Матч против «Львова» для главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу стал сотым во всех турнирах у руля «бело-синих». Подопечные преподнесли «юбиляру» не галстук, а настоящий подарок: победу.

«Скорострел» тура

Счет в матче «Черноморец» – «Шахтер» был открыт уже на 21 секунде. Отличился Крыськив, которому ассистировал Бондаренко. Дмитрию удалось точно пробить в верхний угол ворот.

Промах тура

Эпический промах совершил в матче «Черноморец» – «Шахтер» форвард «горняков» Траоре. На 15-й минуте после отличной атаки «Шахтера» Лассина оказался метрах в семи перед пустыми воротами, но умудрился пробить выше. Возможно, забей тогда Траоре, и «горняки» бы одержали итоговую победу.

Сенсация тура



ФК Шахтер

«Шахтер» впервые во второй части чемпионата потерял очки. Несмотря на то, что в матче против «Черноморца» дончане открыли счет уже на первой минуте игры (отличился Крыськив), пропущенный гол не «развалил» команду одесситов, а наоборот – сплотил. Спустя семь минут «Черноморец» восстановил равновесие: Путря точно реализовал пенальти. Но через десять минут гости снова вышли вперед: дебютным голом за «горняков» отличился Гочолейшвили. Однако команда Григорчука и в этот раз смогла устоять на ногах: под занавес первого тайма Салюк снова восстановил статус-кво. Во втором тайме «Шахтер» имел игровое преимущество, но благодаря уверенной игре в «рамке» Непогодова хозяевам удалось удержать ничью.

Герой тура

Игру «Днепра-1» против «Металлиста-1925» сделал форвард «днепрян» Довбик, на счету которого сразу три мяча. Сначала он забил после шикарной передачи Пихаленка. Затем дважды без шансов для голкипера харьковчан Мозиля точно пробивал с одиннадцатиметровой отметки. Теперь на счету Артема 15 мячей в УПЛ, и он единоличный лидер в споре бомбардиров (опережает идущего на втором месте Буяльского на четыре точных удара).



СК Днепр-1. Артем Довбик

Максималист тура

Единственной командой, не терявшей очки во второй части чемпионата, остается «Заря». В активе луганской команды – четыре победы в четырех весенних поединках. Подопечные ван Леувена располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

Символическая сборная тура