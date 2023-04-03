Чарльстон. Цуренко стартовала с уверенной победы

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила аргентинского квалифайера Паулы Ормаэчеа. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.

Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) – Паула Ормаэчеа (Аргентина) – 6:1, 6:1

Во втором раунде Цуренко сыграет со второй сеяной Онс Жабер из Туниса.