WTA03 апреля 2023, 19:17 |
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Чарльстон. Цуренко стартовала с уверенной победы
Украинка отдала сопернице лишь два гейма
03 апреля 2023, 19:17 |
352
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Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).
В первом раунде украинка в двух сетах разгромила аргентинского квалифайера Паулы Ормаэчеа. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.
Первый раунд
Леся Цуренко (Украина) – Паула Ормаэчеа (Аргентина) – 6:1, 6:1
Во втором раунде Цуренко сыграет со второй сеяной Онс Жабер из Туниса.
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Комментарии 2
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Ну дуже слабка суперниця. Чекаю звитяги з Онс. Хай щастить.
молодець,класно грала!Тепер головне.щоб здоров'е не підвело.Удачі!
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