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  4. Чарльстон. Цуренко стартовала с уверенной победы
WTA
03 апреля 2023, 19:17 |
352
2

Чарльстон. Цуренко стартовала с уверенной победы

Украинка отдала сопернице лишь два гейма

03 апреля 2023, 19:17 |
352
2
Чарльстон. Цуренко стартовала с уверенной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила аргентинского квалифайера Паулы Ормаэчеа. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.

Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) – Паула Ормаэчеа (Аргентина) – 6:1, 6:1

Во втором раунде Цуренко сыграет со второй сеяной Онс Жабер из Туниса.

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Паула Ормаэчеа Леся Цуренко WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Науменко
 Ну дуже слабка суперниця. Чекаю звитяги з Онс. Хай щастить.
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Александр Ад
молодець,класно грала!Тепер головне.щоб здоров'е не підвело.Удачі!
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0
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