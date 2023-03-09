Вылет Месси и Мбаппе из ЛЧ, 25-я победа подряд Прометея, ничья в футзале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 марта.

1A. Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов

Команда Юлиана Нагельсманна выиграла и вторую часть двухматчевой дуэли

1B. Маленький XG и красная. Ничья в Англии – Тоттенхэм вылетел из ЛЧ от Милана

«Шпоры» ничего не смогли создать на своем поле

2. С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ

Победа «Челси», провал «ПСЖ», разгром от «Бенфики» и вылет «Тоттенхэма»

3. Украина сыграла вничью с Нидерландами в основном раунде квалификации ЧМ

Команды обменялись голами в первом тайме

4. Удачное возвращение после матчей сборных. Прометей переиграл Ратиофарм

Слобожанская команда продолжает побеждать в Еврокубке

5. ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы в хорошей форме. Против Фейеноорда будем играть на победу»

Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы

6. Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»

Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии

7A. Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер

Маркиньос Сиприано досрочно покинет «Крузейро»

7B. Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера

Манор Соломон является интересной фигурой на трансферном рынке Европы

8A. Ястремская обыграла представительницу Венгрии на старте турнира в США

Даяна в двух сетах выиграла у Анны Бондар на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

8B. Цуренко пробилась во второй раунд турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе

В первом раунде украинка в двух сетах победила Чжу Линь из Китая

8C. Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс

Марта в трех сетах проиграла Ребекке Петерсон за 3 часа

9. Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40

Но Тайсон Фьюри и на это предложение не согласен

10. Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем

У девушки Жоау Феликса крайне неоднозначная репутация