Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ
Лига чемпионов
09 марта 2023, 01:15 | Обновлено 09 марта 2023, 02:03
829
0

С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ

Неожиданная победа «Челси», провал «ПСЖ», разгром от «Бенфики» и очередной вылет «Тоттенхэма»

09 марта 2023, 01:15 | Обновлено 09 марта 2023, 02:03
829
0
С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

7 и 8 марта состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первыми четвертьфиналистами престижного европейского турнира стали: «Челси», «Бавария», «Милан» и «Бенфика».

Лондонцы неожиданно прошли «Боруссию» Дортмунд. В пером матче «синие» проиграли со счетом 0:1, однако на «Стэмфорд Бридж» смогли добыть важную победу – 2:0. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик не сыграл в ответном матче.

Португальская «Бенфика» не оставила ни единого шанса «Брюгге». «Орлы» по сумме двух встреч разгромили клуб из Бельгии со счетом 7:1. Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук в ответном матче провел 62 минуты и запомнился лишь желтой карточкой.

«ПСЖ» снова остается без трофея Лиги чемпионов. За 10 лет парижане четыре раза покидали турнир на стадии четвертьфинала, один раз - полуфинала и финала и 5 раз - 1/8 финала. В этом году грозный клуб из Франции вместе со звездами Лионелем Месси и Килианом Мбаппе с общим счетом 0:3 уступил «Баварии».

«Тоттенхэм» в очередной раз вылетел из турнира и снова завершит сезон без трофея (если, конечно, сенсационно не выиграет АПЛ). В 1/8 финала ЛЧ 2022/23 «шпоры» проиграли «Милану» первый матч в Италии, а на своем поле ничего не смогли показать и расписали мировую с «россонери».

Следующие матчи 1/8 финала соревнования пройдут 14 и 15 марта соответственно. В первой игровой день состоятся матчи «Порту» – «Интер» и «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг», а во второй «Реал» – «Ливерпуль» и «Наполи» – «Айнтрахт».

Лига чемпионов. 1/8 финала

Бенфика – Брюгге – 5:1 (первый матч – 2:0)

Челси – Боруссия Д – 2:0 [первый матч – 0:1]

Бавария – ПСЖ – 2:0 [первый матч – 1:0]

Тоттенхэм – Милан – 0:0 [первый матч – 0:1]

Порту – Интер [первый матч – 0:1]

Манчестер Сити – РБ Лейпциг [первый матч – 1:1]

Наполи – Айнтрахт [первый матч – 2:0]

Реал – Ливерпуль [первый матч – 5:2]

По теме:
ДОННАРУММА: «Большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи»
НАГЕЛЬСМАНН: «Заслужили победу. У нас был много свободного пространства»
ГАЛТЬЕ: «Глупый первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы»
Лига чемпионов Михаил Мудрик Лионель Месси Килиан Мбаппе Роман Яремчук Челси ПСЖ Милан Бенфика Манчестер Сити РБ Лейпциг Ливерпуль Реал Мадрид Наполи Айнтрахт Франкфурт Порту Интер Милан Тоттенхэм Бавария Брюгге Боруссия Дортмунд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Футбол | 08 марта 2023, 11:40 21
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»

Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии

Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча
Футбол | 09 марта 2023, 00:30 0
Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча
Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Футбол | 08.03.2023, 15:48
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Футбол | 08.03.2023, 15:05
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 08.03.2023, 23:56
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
08.03.2023, 19:27 4
Футбол
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
08.03.2023, 15:13 1
Война
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
07.03.2023, 06:45 35
Футбол
Грузия в огне. В Тбилиси начались протесты, в ход пошли коктейли Молотова
Грузия в огне. В Тбилиси начались протесты, в ход пошли коктейли Молотова
08.03.2023, 00:43 24
Война
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
08.03.2023, 08:05 1
Футбол
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 7
Война
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
07.03.2023, 18:11 16
Война
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
08.03.2023, 00:09 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности