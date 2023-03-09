С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ

7 и 8 марта состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первыми четвертьфиналистами престижного европейского турнира стали: «Челси», «Бавария», «Милан» и «Бенфика».

Лондонцы неожиданно прошли «Боруссию» Дортмунд. В пером матче «синие» проиграли со счетом 0:1, однако на «Стэмфорд Бридж» смогли добыть важную победу – 2:0. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик не сыграл в ответном матче.

Португальская «Бенфика» не оставила ни единого шанса «Брюгге». «Орлы» по сумме двух встреч разгромили клуб из Бельгии со счетом 7:1. Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук в ответном матче провел 62 минуты и запомнился лишь желтой карточкой.

«ПСЖ» снова остается без трофея Лиги чемпионов. За 10 лет парижане четыре раза покидали турнир на стадии четвертьфинала, один раз - полуфинала и финала и 5 раз - 1/8 финала. В этом году грозный клуб из Франции вместе со звездами Лионелем Месси и Килианом Мбаппе с общим счетом 0:3 уступил «Баварии».

«Тоттенхэм» в очередной раз вылетел из турнира и снова завершит сезон без трофея (если, конечно, сенсационно не выиграет АПЛ). В 1/8 финала ЛЧ 2022/23 «шпоры» проиграли «Милану» первый матч в Италии, а на своем поле ничего не смогли показать и расписали мировую с «россонери».

Следующие матчи 1/8 финала соревнования пройдут 14 и 15 марта соответственно. В первой игровой день состоятся матчи «Порту» – «Интер» и «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг», а во второй «Реал» – «Ливерпуль» и «Наполи» – «Айнтрахт».

Лига чемпионов. 1/8 финала

Бенфика – Брюгге – 5:1 (первый матч – 2:0)

Челси – Боруссия Д – 2:0 [первый матч – 0:1]

Бавария – ПСЖ – 2:0 [первый матч – 1:0]

Тоттенхэм – Милан – 0:0 [первый матч – 0:1]

Порту – Интер [первый матч – 0:1]

Манчестер Сити – РБ Лейпциг [первый матч – 1:1]

Наполи – Айнтрахт [первый матч – 2:0]

Реал – Ливерпуль [первый матч – 5:2]