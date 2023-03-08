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Лига Чемпионов
Проходит дальше Бавария
08.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
08 марта 2023, 23:56 | Обновлено 09 марта 2023, 00:50
2949
29

Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов

Команда Юлиана Нагельсманна выиграла и вторую часть двухматчевой дуэли

08 марта 2023, 23:56 | Обновлено 09 марта 2023, 00:50
2949
29
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже первый шаг турнирной сетки плей-офф розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА дает нам возможность наблюдать за действительно фантастическими противостояниями с участием сильнейших команд Европы. Последний жребий в 2022 году был очень жестким по отношению к потенциальным претендентам на победу в турнире, поскольку создал для нас пары вроде «Ливерпуль» – «Реал» или «Пари Сен-Жермен» – «Бавария».

Именно ответному матчу между французским и немецким чемпионами и был посвящен этот футбольный вечер, тогда как команды три недели назад уже играли между собой на поле коллектива Кристофа Галтье. Футболисты Юлиана Нагельсманна тогда победили, но что вообще представляет собой счет 1:0 в современном футболе?

Появление с первых минут в составе гостей Килиана Мбаппе в линии нападения указывало нам на стремление французского клуба идти с атакой на чужие ворота уже с самого старта. Однако «Бавария» также прибыла на родной стадион с собственными надеждами усмирить безумную группу нападения соперников. В конце концов, в начале мы наблюдали за «футбольными шахматами» от добросовестно подготовленных команд, а первые голевые моменты начали появляться только около середины первого тайма.

Гости своими передачами на Мбаппе добились желаемого, и через ноги Килиана проходил мяч чуть ли не при каждом возникновении свободного пространства перед штрафной. Нужно было лишь придумывать действия в завершении, но в этом плане проблемы были даже у Лионеля Месси, а Витинья вообще испортил едва ли не лучший момент для гола на все 16 команд 1/8 финала, когда ошибку Зоммера в центре штрафной завершал ударом в пустые ворота, на линию которых чудом успел вернуться де Лигт.

При этом Кристоф Галтье уже на 36 минуте был вынужден приобщать к игре резервного защитника Мукиэле из-за травмы капитана Маркиньоса, что угрожало ПСЖ потенциальными проблемами в обороне. А поскольку у самого Нордина только недавно была залечена травма, то и его пребывание на поле было быстротечным – в перерыве парижане потратили вторую из пяти замен, но хотя бы оставили за собой два свободных слота для ротации. «Бавария» же в первом тайме сконцентрировалась на защите, и с переменным успехом ей все удавалось.

Гостям необходимо было наилучшим образом начать вторую половину игры, но и здесь соперники оказались на шаг впереди. И в этот раз уже мюнхенцы не просто связывали попытки ПСЖ преодолевать центральную линию еще в самом зародыше, а действительно занимали ведущую роль в ходе событий на поле. Завершилось все голом Шупо-Мотинга – Мюллера на 52 минуте, но определять окончательного автора последнего касания не было необходимости из-за оффсайда Томаса при подаче с левого фланга.

Иногда командам по ходу игры попадаются на пути сигналы, которые, если проигнорировать, то потом не поздоровится. Команду Галтье никак не завел мяч в собственных воротах, и в итоге она пропустила уже «по-настоящему» на 61 минуте. Ошибка молодого защитника Битшиабу во время близкой передачи на Верратти была следствием нехватки опыта, а Мусиала просто удачно обеспечил отскок на Горецке, сразу переведшему на пустые для Шупо-Мотинга.

Сразу после этого у ПСЖ возник момент, который должен был перевернуть ход встречи в пользу гостей, однако Серхио Рамос ударом головой в завершение подачи углового с правого фланга Месси не смог переиграть Зоммера на близком расстоянии. Это была единственная ошибка мюнхенцев позади, и больше до завершения игры подобных они не допускали. А команда Нагельсманна еще однажды удачно выбежала в контратаку, и с передачи Канселу на левый фланг штрафного ударом в падении в дальний угол отличился Гнабри.

Таким образом, в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА от отчетной пары команд получила пропуск мюнхенская «Бавария», тогда как для французского «Пари Сен-Жермен» турнирный путь завершен досрочно.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Бавария» – ПСЖ - 2:0 (первый матч – 1:0)

Шупо-Мотинг, 61, Гнабри, 89

Хакими, 90+6

«Бавария»: Зоммер – де Лигт, Упамекано, Станишич – Дэвис, Горецка, Киммих, Коман (Гнабри, 86) – Мюллер (Канселу, 86), Мусиала (Мане, 82) – Шупо-Мотинг (Сане, 68).

ПСЖ: Доннарумма – Маркиньос (Мукиэле, 36, Битшиабу, 46), Рамос, Данилу – Мендеш (Бернат, 81), Ф. Руис (Заир-Эмри, 76), Верратти, Витинья Феррейра (Экитике, 82), Хакими – Мбаппе, Месси.

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия).

Удары (в створ): 13 (5) – 9 (4)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 3 – 0.

БАВАРИЯ - ПСЖ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 29
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Виктор Войцеховский
Опять мешок с баблом попал под немецкий поезд Забили НОЛЬ голов на троих. Короче сильно віступили парижский куртизанки
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
трудовая победа
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+7
Макс Максов
У Баварії лавка, просто космос!
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+7
Svyatoslav Malyts
Тішуся)Баварія зараз як в 2013, - валить як танк)
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+5
luceorius
 Як BMW проти CITROENa
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Fred14
Бавария это другой уровень.космос 
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+5
BestOf
Баварія - машина. ПСЖ - мішок бабла
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Tom😼
Я був впевнений що баварці виграють, але не думав що в суху
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+4
Burevestnik
баварська машина розчавила піжонів  
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+4
BestOf
Ордловський закомплексований підвал навіть тут засмучений і воняє в бік Динамо Київ.... Зі Святом вас 8-го березня і надобраніч 
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+2
Троянец
Голубо-синие из дк хорошо праздник отметили ,злые все на Ингулец 
И в хвост и в гриву Ингулец поздравил 
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0
lizerginnn
Чудово!
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0
Tom😼
Бенфіка так само йде напролом до своєї цілі, там результати ще більші
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0
bzzzzzz
где псж этого физрука нашли, это ж как надо постараться чтобы настолько плохо играть с такими игроками, вопще ничего не показали
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel Yakimovich
так все таки, подскажите, а шо за козел(GOAT) на плече у парижских мажоров?
а так, конечно смешно, что имея осенью пол лярда в атаке - ты весной попадаешь под немецкую машину, потому что не то, что обыграть не можешь бенфику, но и вобщем не можешь забить больше, чем бенфика
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-1
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AK.228
😞
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-5
Троянец
Когда уже Динамо сыграет в 1/8 или  1/4,после поражения от Ингульца должны собраться и выиграть ЛЧ в сезоне 23/24
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-7
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Троянец
Динамо Киев  3-3 Бавария 
ПСЖ не уровень 1/4 ЛЧ,Динамо сейчас лучше бы их сыграло 
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-7
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