В среду, 8 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток итальянского рефери Даниэле Орсато прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Бавария



Мюнхенская «Бавария» в текущей кампании не может обеспечить себе ту степень уверенности, которая должна быть присуща команде, победившей в десяти последних розыгрышах национального первенства. На сегодняшний день лидерство в чемпионской гонке немецкой Бундеслиги «Рекордмайстеру» приходится делить с дортмундской «Боруссией», и крайне символично при этом, что главные матчи Лиги чемпионов посреди этой недели также будут проходить с непосредственным участием этих команд. Кроме этого, и «красная машина», и «пчелы» выиграли свои первые встречи почти месяц назад с одинаковым счетом – 1:0, который не дает особых поводов для того, чтобы расслабляться перед ответными матчами.

Тем более, что «Бавария» нынче далеко не безгрешна. Главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна считают главным врагом для самого себя и команды, так как безусловный гений тренерского цеха склонен к таким тактическим решениям, которые вполне могут идти во вред его же коллективу. Флагман немецкого футбола таким образом не смог обыграть в начале года РБ «Лейпциг» (1:1), а сразу после победы в Париже уступил менхенгладбахской «Боруссии» (2:3). Добавить сюда еще пару ничейных исходов игр против «Майнца» и «Айнтрахта», и в итоге получаются те самые пресловутые проблемы в чемпионате, а вместе с ними рука об руку идет и неуверенность на международной арене. Пусть ее и не очень было заметно на групповом этапе в квартете с «Интером», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень.

ПСЖ



К первому матчу Лиги чемпионов после зимней паузы французский «Пари Сен-Жермен» подходил с двумя глобальными проблемами. Команда Кристофа Галтье до этого проиграла два матча прямым конкурентам в чемпионской гонке – «Марселю» (1:2) и «Монако» (1:3), пусть и встреча против «провансальцев» имела кубковый характер. А второй бедой «красно-синих» были последствия травмы Килиана Мбаппе, из-за которых форвард мирового класса был вынужден помогать команды только с середины второго тайма. Однако, когда с недавних пор лучшего бомбардира в истории клуба выпустили на футбольное поле, «Бавария» чудом избежала серьезных проблем, хотя в ее воротах и побывали пару мячей с нарушением правил со стороны хозяев той встречи.

Перед ответной встречей в Мюнхене никакой из этих двух факторов на ПСЖ больше не оказывает давления. Мбаппе в игре и продолжает собирать индивидуальные награды в свою коллекцию. Лионель Месси также в полном порядке. До конца сезона выелетел Неймар, это правда, но последние матчи против «Лилля» (4:3), «Марселя» (3:0) и «Нанта» (4:2) показали, что парижане себя чувствуют неплохо и без бразильца. Постепенно возвращается доверие и к Галтье, которого горячая французская публика уже была готова списать со счетов после серии неудач. Однако ключевым показателем для наставника все равно будет результат предстоящей дуэли, и в случае очередного неудачного европейского приключения действия руководства могут быть незамедлительными.

Слова



Главный тренер «Баварии» Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы не можем позволить себе входить в игру слишком долго. Одна из задач на этот матч – не давать сопернику слишком много пространства перед линией нашей обороны. Также надо будет обрезать пути доставки мяча на Месси.

У «ПСЖ» узнаваемый стиль и понятная манера, что можно использовать в своих целях, но они также способны поймать тебя на контратаке, если будешь допускать ошибки».

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф ГАЛТЬЕ: «Конечно, мы разочарованы результатом первого матча. Но мы знали, что после первого поединка никто не выйдет в следующий раунд и не вылетит.

У нас были хорошие 25 минут – мы наладили командную игру и превосходили соперника на этом отрезке».

Ориентировочные составы



«Бавария»: Зоммер – де Лигт, Упамекано, Станишич – Дэвис, Горецка, Киммих, Коман – Мусиала, Сане – Шупо-Мотинг.

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Мендеш, Витинья, Верратти, Руис, Хакими – Мбаппе, Месси.

Не сыграют: Эрнандес, Нойер, Павар, Мазрауи – Кимпембе, Неймар, Мукиэле, Саншеш.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости смогут зацепиться за результат, но не факт, что он будет достаточным. Нашей ставкой будет позиция – ПСЖ не проиграет с коэффициентом 2.03.

8 марта, среда