Лига чемпионов09 марта 2023, 01:59 | Обновлено 09 марта 2023, 02:18
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НАГЕЛЬСМАНН: «Заслужили победу. У нас был много свободного пространства»
Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ» в ЛЧ
09 марта 2023, 01:59 | Обновлено 09 марта 2023, 02:18
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«В первой половине мы не очень хорошо выполняли то, о чем заранее договаривались. Было слишком много свободного пространства.
Во втором тайме мы защищались уже лучше и представляли угрозу, перехватив мяч. В результате мы заслужили победу».
Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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