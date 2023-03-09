НАГЕЛЬСМАНН: «Заслужили победу. У нас был много свободного пространства»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«В первой половине мы не очень хорошо выполняли то, о чем заранее договаривались. Было слишком много свободного пространства.

Во втором тайме мы защищались уже лучше и представляли угрозу, перехватив мяч. В результате мы заслужили победу».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча