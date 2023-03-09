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08.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
09 марта 2023, 01:59 | Обновлено 09 марта 2023, 02:18
81
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Заслужили победу. У нас был много свободного пространства»

Главный тренер «Баварии»​​​​​​​ прокомментировал победу над «ПСЖ» в ЛЧ

09 марта 2023, 01:59 | Обновлено 09 марта 2023, 02:18
81
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Заслужили победу. У нас был много свободного пространства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«В первой половине мы не очень хорошо выполняли то, о чем заранее договаривались. Было слишком много свободного пространства.

Во втором тайме мы защищались уже лучше и представляли угрозу, перехватив мяч. В результате мы заслужили победу».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Юлиан Нагельсманн
Источник УЕФА
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