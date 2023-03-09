8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».

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В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эрик Шупо-Мотинг, 61 мин

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 90 мин.