Лига чемпионов09 марта 2023, 00:23 | Обновлено 09 марта 2023, 00:27
2158
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Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
09 марта 2023, 00:23 | Обновлено 09 марта 2023, 00:27
2158
0
8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».
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В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.
Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Эрик Шупо-Мотинг, 61 мин
ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 90 мин.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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