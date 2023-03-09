Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Бавария
08.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 0
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 марта 2023, 00:23 | Обновлено 09 марта 2023, 00:27
2158
0

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

09 марта 2023, 00:23 | Обновлено 09 марта 2023, 00:27
2158
0
Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эрик Шупо-Мотинг, 61 мин

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 90 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
По теме:
С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ
Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча
Маленький XG и красная. Ничья в Англии – Тоттенхэм вылетел из ЛЧ от Милана
Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ видео голов и обзор Серж Гнабри Эрик Шупо-Мотинг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Футбол | 08 марта 2023, 11:40 21
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»

Специалист – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии

«Ешь себя изнутри». Сикан рассказал про дикий промах в матче ЛЧ с Селтиком
Футбол | 08 марта 2023, 22:20 0
«Ешь себя изнутри». Сикан рассказал про дикий промах в матче ЛЧ с Селтиком
«Ешь себя изнутри». Сикан рассказал про дикий промах в матче ЛЧ с Селтиком

Форвард «Шахтера» – о, возможно, главном промахе в его карьере

Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
Футбол | 08.03.2023, 08:05
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Война | 08.03.2023, 15:13
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
У Вернидуба усиление. В Кривбасс вернулись два легионера
Футбол | 08.03.2023, 18:09
У Вернидуба усиление. В Кривбасс вернулись два легионера
У Вернидуба усиление. В Кривбасс вернулись два легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
08.03.2023, 13:05 12
Бокс
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 4
Футбол
Гусев вновь женился. В третий раз
Гусев вновь женился. В третий раз
07.03.2023, 11:20 24
Футбол
Грузия в огне. В Тбилиси начались протесты, в ход пошли коктейли Молотова
Грузия в огне. В Тбилиси начались протесты, в ход пошли коктейли Молотова
08.03.2023, 00:43 24
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.03.2023, 09:00
Биатлон
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
08.03.2023, 10:35 19
Бокс
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
08.03.2023, 00:09 100
Футбол
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
07.03.2023, 18:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности