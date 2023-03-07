В среду, 8-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мюнхенская «Бавария» и французский ПСЖ. Матч пройдет в Мюнхене (Германия), на поле стадиона «Альянц Арена», начало в 22:00.

Несколько недель назад матч в Париже завершился победой мюнхенской «Баварии» со счетом 1:0, и теперь команда Юлиана Нагельсманна будет отстаивать этот результат на своем поле. Однако в той игре не было с первых минут Килиана Мбаппе, а вот в предстоящей встрече защите немецкого коллектива предстоит ему противостоять все 90, а может и больше, минут. Вдобавок к этому, «Бавария» в последнее время испытывает трудности в чемпионской гонке на внутренней арене, в то время как соперники, не без помощи неудач главных конкурентов, обеспечили себе спокойный эмоциональный фон, чего и близко не было для ПСЖ перед домашним матчем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – ПСЖ, за которой можно следить в украинской версии сайта.