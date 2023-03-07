Пятерка! Бенфика уничтожила Брюгге и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 7 марта, в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимала бельгийский «Брюгге».

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В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб. Во второй встрече Орлы отгрузили сопернику 5 мячей, на что гости ответили лишь голом престижа.

Два гола побывало в воротах «Брюгге» в конце первого тайма, когда отличились Рафа Силва и Гонсалу Рамуш. После перерыва Гонсалу Рамуш замкнул прострел с левого фланга атаки и оформил дубль. Затем Жоау Мариу реализовал пенальти.

На 77-й минуте довершил разгром Давид Нерес, экс-футболист донецкого «Шахтера». После этого гости забили гол престижа. Слабое утешение для «Брюгге».

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе гостей против своего бывшего клуба. Он получил желтую карточку в первом тайме за подножку и был заменен на 62-й минуте.

«Бенфика» с суммарным счетом 7:1 деклассировала «Брюгге» и теперь более недели будет ожидать жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов, которая состоится 17 марта.

🏆 Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответные матчи, 7 марта

22:00. Бенфика (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 5:1 [первый матч – 2:0]

Голы: Рафа Силва, 38, Гонсалу Рамуш, 45+2, 57, Жоау Мариу, 71 (пен), Нерес, 77 – Мейер, 87

Бенфика: Влаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди (Морато, 74), Антониу Силва (Вериссимо, 88), Гримальдо, Жоау Мариу (Жоау Невеш, 74), Рафа Силва, Эурснес, Шикинью (Нерес, 63), Флорентину, Гонсалу Рамуш.

Брюгге: Миньоле, Мата (Одои, 63), Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен (Ритс, 75), Нильсен, Ланг (Нвадике, 46), Соуа (Нуса, 75), Яремчук (Жуджла, 62), Бьюкенен.

Предупреждения: Отаменди, 29 – Яремчук, 17, Ланг, 20, Силла, 43, Мейер, 48.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча