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Брюгге
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Лига чемпионов
08 марта 2023, 01:51 |
78
0

Наставник Бенфики: «Мы показали, что являемся превосходной командой»

Немец Рогер Шмидт – о победе команды над «Брюгге»

08 марта 2023, 01:51 |
78
0
Наставник Бенфики: «Мы показали, что являемся превосходной командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт дал оценку ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с бельгийским клубом «Брюгге» (5:1).

«Я очень горжусь командой. Ситуация благоволила нам после первого матча в Бельгии, но мы с уважением отнеслись к этой игре. Это был матч Лиги чемпионов, а здесь слабых соперников нет. Сегодня мы показали, что являемся превосходной командой. Мы вышли на поле не для того, чтобы просто защищать победный для нас результат. Мы заслужили этот четвертьфинал.

Мы довольны тем, как прошли этот путь до четвертьфинала. Теперь нужно дождаться жеребьевки. На этой стадии Лиги чемпионов остаются самые сильные соперники, мы должны отнестись с уважением к каждому из них. Мы играем очень сосредоточено, команда мотивирована и хорошо обороняется. Так что сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал. У нас нет предпочтений относительно соперника», – рассказал Шмидт.

Напомним, в первой игре в Бельгии «Бенфика» также добилась победы над «Брюгге» – 2:0.

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Рогер Шмидт Бенфика Бенфика - Брюгге Брюгге Лига чемпионов
Источник УЕФА
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