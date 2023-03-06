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Лига чемпионов
06 марта 2023, 09:47 |
161
0

Бенфика – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится в 22:00 по Киеву

06 марта 2023, 09:47 |
161
0
Бенфика – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта на «Эштадиу да Луш» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Брюгге». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне была только 3-й в Примейре. Не удивительно, что летом тут появился новый наставник, Рогер Шмидт. И тот быстро и качественно преобразил орлов. По большому счету, уже практически нет сомнений, что португальское золото вернется клубу - впервые с 2019-го года. Но примечательно, что даже в прошлом сезоне получилось завоевать пропуск в плей-офф Лиги чемпионов - причем выиграв спор за это у самой Барселоны. Прошлой осенью португальцы смогли повторить успех, более того, оказались первыми в квартете с ПСЖ и Ювентусом. Ну, на таком фоне не удивляет, что Бенфика не ощутила каких-то особенных проблем в феврале в Бельгии. Фактически ответный поединок превратился в формальность. Но есть повод порадовать еще раз своих болельщиков.

Брюгге

Клуб за последние годы вернул себе статус безусловного №1 в своей стране. Даже в прошлом сезоне, несмотря на уход зимой Клемана в Монако, все-таки получилось вырвать очередной титул у сенсационного новичка, Юниона Сен-Жилуаз. Но сейчас команда откровенно проваливается, как для своего уровня. Не особенно прибавили и при нынешнем наставнике, Скотте Паркере. Как правило, поединки завершаются ничьими, так что шансов сохранить золото практически нет. Да и с Лигой чемпионов пришло время проститься. Осенью Брюгге создал сенсацию, выиграв все 3 поединка 1-го круга - Байер, Порту и Атлетико, причем все - сухо. Правда, следующие 3 матча принесли 2 очка и общую разницу голов 0-4. Да и дома с португальцами продержаться получилось чуть больше тайма, до гола Жоау Мариу с пенальти на 51-й минуте. Ну, а на 88-й Давид Нерес окончательно убил интригу.

Статистика личных встреч

15-го февраля Брюгге и Бенфика впервые играли между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что португальцы могут повторить результат, что был достигнут на выезде.

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Источник Sport.ua
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